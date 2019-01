Decreto Sicurezza | Palazzo Chigi | si applichi la legge | ma altri sindaci pronti a protesta

Scontro sul Decreto sicurezza. L'Anci chiede un vertice con Palazzo Chigi : Foto LaPresse - Guglielmo Mangiapane 13/12/18 Palermo ITA Cronaca il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presenzia alla cerimonia legata all?imminente chiusura delle iniziative per Palermo ...

Decreto Sicurezza - scontro Sindaci-Salvini. Conte media : "Pronto a incontrare Anci insieme al Ministro" : Torna caldo il tema migranti dopo il serrato botta e risposta tra il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e alcuni sindaci, in testa Leoluca Orlando , primo cittadino di Palermo, sull'applicazione ...

Decreto Sicurezza - Conte 'Pronto a incontrare Anci con Salvini'. Il ministro 'Sindaci traditori'. Sala 'Cambi la legge' : Politica I sindaci contro il dl Sicurezza . Orlando e De Magistris: "Non lo applichiamo". Salvini: "Ne risponderanno legalmente" di TIZIANA TESTA

Ok all'incontro Palazzo Chigi-sindaci sul Decreto sicurezza : Roma, 3 gen., askanews, - 'Se l'Anci desidera un incontro per segnalare eventuali difficoltà applicative collegate alla legge sull'immigrazione e sulla sicurezza , ben venga la richiesta di un incontro ...

Ma i sindaci possono non applicare il Decreto Sicurezza? : Cosa succede se un sindaco non applica la legge nel suo Comune? Questa videoscheda ripercorre le ragioni della protesta di alcuni sindaci che hanno condiviso la decisione del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di non applicare alcune parti del cosiddetto DL Sicurezza. Chi sono, cosa rischiano e perché protestano.