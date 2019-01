Decreto Sicurezza | Decaro Anci contro Salvini | Istiga alla disobbidienza | pronti

I sindaci riusciranno a mettere in crisi il Decreto sicurezza? : Un paio di anni fa in Italia veniva approvata la legge sulle unioni civili. “sindaci della Lega, disobbedite alla legge”, tuonava in un’intervista Matteo Salvini, ai tempi all’opposizione. Oggi i ruoli sono invertiti. Da una parte c’è un decreto sicurezza che reca il nome dello stesso Salvini, Ministro dell’Interno. Un pugno di articoli che vanno a colpire soprattutto gli stranieri presenti in Italia e che, tra le altre cose, negano la ...

Decreto Sicurezza - in Sicilia tutti contro Salvini fronte Fi-Pd-M5S. Anci 'Pronti a restituire fascia tricolore' : 'tutti i regimi hanno iniziato dalle leggi razziali' attacca il sindaco di Palermo. 'Stiamo valutando la strada per arrivare alla Consulta', interviene il sindaco di Firenze. 'Il linguaggio di Salvini ...

Decreto Sicurezza - l’attacco di Salvini : «I sindaci contrari si dimettano» Orlando - una vita di sfide : il ritratto : L’assessore al Welfare del Comune di Milano si schiera su Twitter con il sindaco di Palermo contro le nuove norme imposte ai Comuni sui migranti. Ma al momento Milano non si unisce al fronte della disobbedienza. Il vicepremier: «Poveretti»

Decreto Sicurezza - Orlando 'Vado dal giudice civile'. Nasce fronte Fi-Pd-M5S anti Salvini : 'Tutti i regimi hanno iniziato dalle leggi razziali' attacca il sindaco di Palermo. 'Stiamo valutando la strada per arrivare alla Consulta', interviene il sindaco di Firenze. 'Il linguaggio di Salvini ...

I sindaci riusciranno a mettere in crisi il Decreto sicurezza? : Un paio di anni fa in Italia veniva approvata la legge sulle unioni civili. “sindaci della Lega, disobbedite alla legge”, tuonava in un’intervista Matteo Salvini, ai tempi all’opposizione. Oggi i ruoli sono invertiti. Da una parte c’è un decreto sicurezza che reca il nome dello stesso Salvini, Ministro dell’Interno. Un pugno di articoli che vanno a colpire soprattutto gli stranieri presenti in Italia e che, tra le altre cose, negano la ...

Cosa rischiano i sindaci che non applicano il Decreto Sicurezza di Salvini : La decisione del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di sospendere gli effetti del decreto sicurezza potrebbe avere delle conseguenze anche per il primo cittadino del capoluogo siciliano. Non applicare una legge dello Stato, infatti, può comportare l'accusa di abuso in atti d'ufficio. Cosa potrebbe succedere e Cosa rischiano i sindaci che non applicheranno il decreto.Continua a leggere

Orlando vuole portare il Decreto Sicurezza in Tribunale : Per il sindaco di Palermo Leoluca Orlando non c'è dubbio: "Il decreto sicurezza, per quanto riguarda le parti di competenza dell'amministrazione comunale, contiene lesioni dei diritti costituzionali e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo". Per questo Orlando ha ribadito di voler sosp

Decreto sicurezza : Messa così, la questione sta già scivolando nel buco nero della polemica politica. Peccato per le questioni di merito, già sollevate a più riprese: le risorse tagliate agli Sprar stanno già mettendo ...

Decreto Sicurezza - il sindaco M5s di Pomezia Zuccalà contro Matteo Salvini : "Non si possono negare diritti" : Sugli immigrati Matteo Salvini il nemico ce l'ha nella maggioranza. Adriano Zuccalà, sindaco del Movimento 5 Stelle di Pomezia, non si schiera apertamente con i colleghi ribelli che hanno deciso di non applicare il Decreto sicurezza (Leoluca Orlando a Palermo e Luigi De Magistris a Napoli in testa),

Decreto Sicurezza - il sindaco M5s di Pomezia Zuccalà contro Matteo Salvini : 'Non si possono negare diritti' : Sugli immigrati Matteo Salvini il nemico ce l'ha nella maggioranza. Adriano Zuccalà , sindaco del Movimento 5 Stelle di Pomezia , non si schiera apertamente con i colleghi ribelli che hanno deciso di ...

Decreto Sicurezza - Majorino : "Pronti a disobbedire a Salvini" : "Non abbiamo intenzione di togliere l’iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo che l’hanno già fatta, legge o non legge". Majorino preannuncia la disobbedienza del Comune di Milano al Decreto Sicurezza di Salvini Segui su affaritaliani.it

Decreto Sicurezza - Di Maio difende la riforma di Salvini : “Protesta dei sindaci? Solo uno spot elettorale” : “Solo campagna elettorale da parte di sindaci che si devono sentire un po’ di sinistra facendo un po’ di rumore. Ma se vuoi sentirti di sinistra metti mano ai diritti sociali di questo Paese, quelli che la sinistra ha distrutto in questi anni. Pensate come stanno messi male”. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio sul blocco del Dl sicurezza da parte di alcuni sindaci. L'articolo Decreto sicurezza, Di Maio difende la ...

Decreto Sicurezza - perché lo stop dei sindaci può metterlo in discussione : Se Salvini decidesse di denunciare i sindaci sul congelamento del Decreto sicurezza, si aprirebbe l'ipotesi di un giudizio della Corte costituzionale

Decreto Sicurezza - l’assessore al Welfare di Milano : «Pronti a disobbedire» : l’assessore al Welfare del Comune di Milano si schiera su Twitter con il sindaco di Palermo contro le nuove norme imposte ai Comuni sui migranti. Ma al momento Milano non si unisce al fronte della disobbedienza