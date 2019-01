Debiti col Fisco | saldo e stralcio | aliquota più vantaggiosa per chi ha redditi bassi

Vittorio Di Battista ha risposto all'articolo de Il Giornale sui Debiti della sua azienda : 'Tra le rose e le viole... Oggi sono in vena di filastrocche e rammentando, come diceva Renato Rascel, che è arrivata la bufera ed è arrivato il temporale, esorto gli amici, i conoscenti ed i segugi ...

Vittorio Di Battista ha risposto all'articolo de Il Giornale sui Debiti della sua azienda : "Tra le rose e le viole... Oggi sono in vena di filastrocche e rammentando, come diceva Renato Rascel, che è arrivata la bufera ed è arrivato il temporale, esorto gli amici, i conoscenti ed i segugi al soldo, di leggere, se ne sono capaci, i bilanci". Vittorio Di Battista, padre di Alessandro, ex deputato e volto noto di M5s, su Facebook ha commentato l'articolo del Giornale, sulla vicenda dell'azienda di ...

Dall'Irpef al condono - i Debiti col fisco di papà Di Maio : 134mila euro : 'debiti tributari e previdenziali', ammette Antonio Di Maio. debiti con il fisco che partono dal 2001 e arrivano fino al 2010. E che lo hanno spinto a chiudere la sua ditta edile individuale. debiti ...

Roma - non solo villette abusive : le mani dei clan sulle case popolari. Alloggi strappati anche per piccoli “Debiti” : Non solo villette abusive: ci sono anche le case popolari sottratte con la forza. L’ultimo decreto di rilascio il direttore generale, Andrea Napoletano, l’ha firmato pochi giorni fa, il 16 novembre. Così prima di Natale (forse), anche l’Ater Roma, la società che gestisce l’edilizia pubblica nella Capitale per conto della Regione Lazio, potrà essere pronta ad operare il suo di maxi-sgombero. Già, perché di Casamonica & Associati in ...

Roma - non solo villette abusive : le mani dei clan sulle case popolari. Alloggi strappati anche per piccoli “Debiti” : Non solo villette abusive: ci sono anche le case popolari sottratte con la forza. L’ultimo decreto di rilascio il direttore generale, Andrea Napoletano, l’ha firmato pochi giorni fa, il 16 novembre. Così prima di Natale (forse), anche l’Ater Roma, la società che gestisce l’edilizia pubblica nella Capitale per conto della Regione Lazio, potrà essere pronta ad operare il suo di maxi-sgombero. Già, perché di Casamonica & Associati in ...

Roma - non solo villette abusive : le mani del clan sulle case popolari. Alloggi strappati anche per piccoli “Debiti” : Non solo villette abusive: ci sono anche le case popolari sottratte con la forza. L’ultimo decreto di rilascio il direttore generale, Andrea Napoletano, l’ha firmato pochi giorni fa, il 16 novembre. Così prima di Natale (forse), anche l’Ater Roma, la società che gestisce l’edilizia pubblica nella Capitale per conto della Regione Lazio, potrà essere pronta ad operare il suo di maxi-sgombero. Già, perché di Casamonica & Associati in ...

TIM - 5 GB di traffico gratis per gli utenti colpiti da disagi e adDebiti : TIM, in merito a quanto accaduto il 12 novembre, si è scusata per i disservizi e gli addebiti dovuti ad un bug dei suoi sistemi. A tutti gli utenti interessati l'operatore offrirà 5 GB gratuiti per un mese.Continua a leggere