De Magistris e Salvini | è scontro totale | il ministro ' chiude' il porto di Napoli

Migranti - de Magistris : ‘Pronto ad aprire il porto di Napoli per la Sea Watch’ Salvini : ‘Scali italiani chiusi - pacchia finita’ : Luigi de Magistris sulla scia di Leoluca Orlando. E Matteo Salvini che risponde a entrambi. Il decreto Sicurezza e l’accoglienza dei Migranti continuano a tenere banco nel dibattito politico, con diversi sindaci che esprimono dubbi e critiche sulla sua applicazione. Dopo che mercoledì il sindaco di Palermo aveva annunciato che non metterà in pratica le nuove norme che negano la possibilità di concedere la residenza a chi ha un permesso di ...

I sindaci contro il dl sicurezza. Orlando e De Magistris 'Non lo applichiamo'. Salvini 'Ne risponderanno legalmente' : ... difendendoli dai troppi reati commessi da immigrati clandestini, poi salveremo anche il resto del mondo'. Poi ironizza: 'I sindaci hanno applaudito il discorso di Mattarella e contestano un decreto ...

Napoli - de Magistris contro Salvini : "Paese che vive di razzismo di Stato" : Infuria la polemica dopo Inter-Napoli e arriva anche a livello politico con un tweet molto pungente del sindaco della città partenopea, Luigi de Magistris, nei confronti del Ministro dell'Interno, ...

De Magistris - pronto partito contro la "deriva fascista" di Salvini : Non è una prospettiva politica del cambiamento , come tanti elettori cinque stelle hanno inteso' . De Magistris nega le intenzioni di voler attingere dall'elettorato pentastellato: 'Nessuna opa.' , ...

De Magistris - bordate su Salvini : 'Con lui deriva autoritaria e razzista' : Ha ragione Salvini quando dice che senza Conte e Di Maio non avrebbe fatto niente: quindi non avrebbe fatto danni'. Lo scrive in un tweet il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. 'Non ci sarebbe ...

Salvini : “Silvio è un grandissimo ma ragiono da me - sono sobrio e lucido”. E attacca de Magistris - stampa e Fabio Fazio : “Berlusconi dice che ogni giorno si sbatte per farmi rinsavire e per allontanarmi dal M5s? Io ritengo davvero che lui sia un grandissimo. Ha fatto cose enormi in Italia, nel mondo, nello sport, nella politica, nell’editoria, nell’edilizia. Però io ragiono con la mia testa”. sono le parole del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di “No Stop News”, su Radio Rtl 102.5. E aggiunge: “A ...

Migranti - Salvini zittisce de Magistris : 'Si occupi dei napoletani - è meglio' : 'Non riesce a dare risposte ai napoletani e si preoccupa dei clandestini...'. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini su twitter in merito alle parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris che ...

Sicurezza - De Magistris 'Disobbedienza contro una legge che incoraggia la caccia ai migranti'. Salvini 'Pensi alla sua città' : Vogliamo costruire un'alternativa dal basso, ci rivolgiamo al Paese reale, ai militanti della politica onesta, agli amministratori locali, a movimenti, reti civiche, comitati'. E con De Magistris che ...