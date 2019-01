Dark Souls | Daughters of Ash è una versione del gioco che integra contenuti tagliati

Le differenze tra Sekiro : Shadows Die Twice e Dark Souls? Ce le spiega Hidetaka Miyazaki : In un'intervista concessa a 4Gamer e riportata, nei suoi punti salienti, da Siliconera, il presidente di From Software, Hidetaka Miyazaki, ha formulato qualche chiarimento sul gameplay di Sekiro: Shadows Die Twice, titolo che vedrà la luce a marzo 2019 su PC, PS4 e Xbox One.Dopo essere stato posto a conoscenza del fatto che molti giocatori tendono ad associare lo stile di gioco di Dark Souls a quello di Sekiro, come se fosse una mera ...

Sekiro VS Dark Souls : Le differenze secondo Miyazaki : Quando si parla di Sekiro è inevitabile pensare ad un Souls Like ambientato nel Giappone Feudale. Hidetaka Miyazaki in una recente intervista ha esposto le differenze che vi sono tra Sekiro e Dark Souls per quanto riguarda il sistema di combattimento. Sekiro: Un sistema di combattimento differente da Dark Souls Hidetaka Miyazaki ha affermato: In Sekiro il sistema di combattimento è Kengeki, richiederà un differente ...

La narrazione dell'fps/horror Witchfire sarà simile a quella di Dark Souls e Bloodborne : Siamo tornati a parlarvi di Witchfire solo due settimane fa ma dopo un anno di silenzio gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare diversi aggiornamenti più o meno corposi sullo sviluppo di un progetto che a un gameplay da fps veloce e adrenalinico vuole unire delle atmosfere horror davvero molto ispirate.Il team di The Astronauts vuole unire elementi di The Vanishing of Ethan Carter e di Painkiller in una esperienza di gioco che non sarà ...

Animus Stand Alone : l'action RPG ispirato a Dark Souls arriva su Nintendo Switch e si mostra in un video gameplay : Siete fan di Dark Souls e possessori di Nintendo Switch? Bene, abbiamo delle ottime notizie per voi!Infatti, l'action RPG ispirato al famoso gioco di From Software, Animus Stand Alone, è stato reso disponibile per la console ibrida di Nintendo nella giornata di ieri. Il gioco è sviluppato da Tenbirds e, in precedenza, aveva visto la luce su dispositivi mobile iOS e Android.Se volete dare uno sguardo a Animus Stand Alone, potete visionare il ...

Dark Souls 3 : in un nuovo video scopriamo i contenuti tagliati tra boss e nemici mai visti : L'ultimo capitolo della serie di Dark Souls è stato un gioco che ha riscosso un discreto successo, e come era lecito aspettarsi il titolo offre molti contenuti diversi ma non mancano nemmeno contenuti tagliati.Come riporta PlayStationlifestyle, in un nuovo video, Lance McDonald ci mostra alcuni contenuti che non stati inutilizzati in Dark Souls 3. Si spazia da un paio di boss inediti, fino a diversi tipi di nemici così come anche concept di ...

Il multigiocatore di Dark Souls 3 includeva i sacrifici : un video mostra il loro funzionamento : I sacrifici, in Dark Souls 3, erano stati protagonisti di moltissimi rumor ben prima del lancio del gioco, salvo poi scomparire dalla versione finale del terzo capitolo della serie sviluppata da From Software.Un nuovo video riportato oggi dagli utenti di Resetera prova però oltre ogni dubbio che i sacrifici fossero davvero una delle componenti del comparto multigiocatore di Dark Souls 3, mostrando il funzionamento di questa misteriosa feature. ...

Diablo 4 : il progetto cancellato "Hades" sarebbe stato ispirato a Dark Souls : Questa mattina vi abbiamo riportato le ultime indiscrezioni sullo sviluppo di Diablo 4. Come vi abbiamo già detto, il gioco risulterebbe in lavorazione sotto il nome in codice "Fenris", tuttavia, nel report di Kotaku, è emerso un dettaglio non proprio trascurabile.Dopo la rivelazione di Diablo Immortal, scarsamente accolta, si sono riaccese le discussioni su dove è diretta la serie Diablo e secondo il sito il prossimo capitolo della serie ...

Da Dark Souls alla VR : Déraciné nei voti della critica internazionale : From Software non è solo sinonimo di Souls, di Bloodborne e di Sekiro: Shadows Die Twice ma in questi giorni è sinonimo anche di VR. Déraciné, il progetto realizzato in collaborazione con Japan Studio sta infatti ricevendo le prime recensioni della critica internazionale e non.Miyazaki e soci saranno riusciti a convincere anche in ambito realtà virtuale? I voti non sono tutti unanimi e attualmente Déraciné non sembra convincere tutti i palati. ...