Dal Medioevo al Rinascimento | donne al potere

startmag

: - newsbiella : - Daniela32693112 : RT @sessuologoroma: @radio_zek Il @Popolodellafam dovrebbe uscire dal Medioevo e tanti loro attivisti iniziare ad accettare la propria omos… - GxBorgotaro : RT @LombardiaSforza: L’#Archivio del #ComuneDiPontremoli conserva #documenti prodotti a partire dal #XVsecolo. Sono più di 4.600 unità arch… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Nel mondo greco-romano come in quello giudaico-cristiano, insomma, la tradizione misogina si radicava in una gerarchia dei sessi costitutiva della stabilità del nucleo familiare e, insieme, dell'...