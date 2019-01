Dakar Rally 2019 in tv | dal 6 al 17 gennaio le tappe in esclusiva su Eurosport

Blastingnews

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Un tour nei deserti peruviani è pronto a regalare emozioni agli appassionati di motori con la quarantunesima edizione della, la gara raid più celebre del mondo, che si svolgerà dal 6 al 17per l'undicesima volta consecutiva in Sud America, ma per la prima volta in un solo paese. Con partenza ed arrivo a Lima, lasarà infatti 100% Perù. Menoe un percorso più breve rispetto ad altri edizioni, ma con un livello di difficoltà senza precedenti per piloti e veicoli in quella che promette di essere, come si legge nel sito ufficiale della manifestazione, una delle gare più sabbiose della storia delLain tv In Italia lasarà possibile seguirla in tvmente su. Tutti i giorni dal 6 al 17, l’appuntamento per gli appassionati sarà alle ore 23.00 con gli highlights e la sintesi della tappa, ...