Da «Dumbo» a «Downton Abbey» | i film che non vediamo l’ora di vedere quest’anno

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Once upon a time in HollywoodLa FavoritaOn the basis of sexFrozen 2Gemini ManLittle WomenEighth GradeUs1. Once Upon a Time in Hollywood Lo attendiamo già febbrilmente anche solo per le deliziose mise anni Settanta di Brad Pitt (total denim) e Leonardo DiCaprio (dolcevita canarino) nella prima immagine ufficiale. Poi c’è quell’altro piccolo dettaglio: a raccontare il massacro di Cielo Drive, Los Angeles, mandante il fanaticissimo Charles Manson (tra le vittime Sharon Tate, allora moglie di Polanski: qui ha il volto di Margot Robbie) c’è Quentin Tarantino. Che promette la solita epica postmoderna (vedi il titolo rubato a Sergio Leone) e piazza il consueto cast stracult (da Al Pacino a Lena Dunham). Molto pulp, molta fiction: serve aggiungere altro? Nelle sale dal 28 agosto«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le ...