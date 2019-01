Da Brindisi al Qatar per festeggiare con l’emiro | il Capodanno da favola di Nonna Teresa

fanpage

(Di giovedì 3 gennaio 2019)Borsetti, 89 anni di, è volata con la sua famiglia a Doha, in, per trascorrere le feste con Hamad bin Khalifa Al Than, ex emiro e fondatore della rete tv Al Jazeera. I due si erano conosciuti nel 1997 quando laospitò nella sua casa lo sceicco in cerca di un bagno. L'uomo non ha mai dimenticato quel gesto e ha così ringraziato la sua vecchia amica.