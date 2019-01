optimaitalia

: Configurazione modem libero per Vodafone, TIM, Wind Tre: guide e contatti assistenza per ogni operatore… - OptiMagazine : Configurazione modem libero per Vodafone, TIM, Wind Tre: guide e contatti assistenza per ogni operatore… - SmorfiaDigitale : Modem libero, AVM pubblica un riepilogo con i parametri di configurazione dei pr... - lucaviscardi : Vorrei dichiararmi sorpreso, ma dopo l’entrata in vigore della direttiva AGCOM sul modem libero, al 187 l’operatore… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019)A 2019 iniziato, giusto ritornare sulle modalità didelper ogni operatore, da, a TIM, aTre ma anche per altri brand che erogano servizi di connettività per la linea fissa di casa. A dicembre abbiamo avuto modo di sottolineare come la possibilità di usufruire di un router proprio in luogo di quello dell'operatore appunto sia stata garantita dall'ultima delibera AGCOM n.348/18/CONS ma in fin troppi casi a questa non abbiano fatto seguito delle vere e proprie istruzioni ai clienti finali per usufruire di un diritto ormai acquisito. Per fortuna, a rimediare, c'ha pensato almeno in parte, la società AVM che effettua vendita di router appunto liberi e che ha fornito dettagli specifici di impostazioni per ogni vettore.Direttamente sul sito AVM appunto, per, TIM,Tre ma anche per molti altri vettore sono inserite in una specifica ...