Compleanno Schumacher | gli auguri speciali di Maurizio Arrivabene | “ecco perché è sempre

Compleanno Schumacher - al via oggi la mostra speciale dedicata dal Museo Ferrari al Kaiser : In occasione del cinquantesimo Compleanno di Schumacher, il Museo Ferrari ha deciso di dedicargli una mostra che durerà per alcuni mesi Il Museo Ferrari dedica una mostra speciale a Michael Schumacher che apre oggi in occasione del 50° Compleanno del campione tedesco, il 3 gennaio 2019 e durerà per alcuni mesi. Lapresse Una celebrazione e un segno di gratitudine per il pilota del Cavallino Rampante più vincente di sempre. Schumacher ha un ...

Compleanno Schumacher – Tutta la nostalgia di Hakkinen - uno dei più grandi rivali di Michael ricorda i duelli in pista : “non mollava mai” : Mika Hakkinen parla di Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il pilota finlandese ricorda i duelli con il sette volte campione del mondo Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe realizzato Michael se quel 29 ...

Compleanno Schumacher – Rosberg non dimentica gli anni in Mercedes insieme a Michael : “ho imparato tanto da lui” : Nico Rosberg parla di Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il pilota tedesco ricorda il sette volte campione del mondo Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe realizzato Michael se quel 29 dicembre 2013 ...

Compleanno Schumacher – Barrichello fiero di aver lavorato al fianco di Michael : “orgoglioso di ciò che abbiamo fatto in Ferrari” : Rubens Barrichello parla di Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il pilota brasiliano ricorda il tedesco compagno di squadra dal 2000 al 2004 Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe realizzato Michael se quel ...

Compleanno Schumacher – L’omaggio social della Ferrari per i 50 anni di Michael [GALLERY] : La Ferrari omaggia Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il post social del team di Maranello Se non fosse stato per quel tragico incidente di cinque anni fa, oggi sarebbe sicuramente stato un incredibile giorno di festa per i 50 anni di Michael Schumacher. Nonostante l’ex pilota di F1 sia in condizioni critiche, anche se negli ultimi periodi sono state diffuse notizie positive e speranzose, il clima nel mondo della ...

Compleanno Schumacher - Felipe Massa e la sua dolce lettera per Michael : “vorrei riavere mio fratello” : Felipe Massa parla del ‘fratello’ Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il pilota brasiliano ricorda l’aiuto datogli dal tedesco prima del ritiro Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe ...

Compleanno Schumacher – Flavio Briatore ricorda la loro reciproca intesa : “ci siamo dati tanto a vicenda” : Flavio Briatore parla di Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: l’imprenditore italiano racconta il grande pilota che fu Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe realizzato Michael se quel 29 dicembre 2013 ...

Michael Schumacher - la moglie Corinna : «Domani è il suo Compleanno - abbiamo fatto un regalo anche a voi» : Il 3 gennaio Michael Schumacher compie 50 anni e la moglie Corinna e tutta la famiglia ha voluto ringraziare i tifosi per l'affetto e rassicurarli sul campione di F1. «Siamo molto felici di...

Compleanno Schumacher – Il telegramma del Sindaco di Modena : “un augurio di cuore! Non è mai stato uno che si accontenta” : Gli auguri del Sindaco di Modena per i 50 anni di Michael Schumacher, cittadino onorario dal 2001: il telagramma di Muzzarelli alla moglie dell’ex pilota di F1 “Un augurio di cuore per i suoi cinquant’anni e un abbraccio fortissimo da parte di tutta la città per la battaglia che sta combattendo da oltre cinque anni“. Il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha inviato un telegramma alla moglie di Michael ...

Schumacher - il messaggio della moglie Corinna per il suo Compleanno : ”Michael è nelle migliori mani possibili” : La moglie di Michael Schumacher, Corinna Betsch, ha rotto il silenzio e ha pubblicato su Facebook un lungo messaggio per il compleanno del campione di Formula 1, che compie 50 anni il 3 gennaio. “Siamo lieti e vogliamo ringraziarvi di cuore per festeggiare il cinquantesimo compleanno di Michael con lui e con noi – ha scritto Corinna-. Per fare un regalo a noi e voi, la Fondazione Keep Fighting ha realizzato un museo virtuale. ...

Schumacher compie 50 anni – Il messaggio della famiglia di Michael alla vigilia del suo Compleanno : “stiamo facendo di tutto per aiutarlo” : La famiglia di Michael Schumacher manda un messaggio ai fan dell’ex campione di F1 alla vigilia del suo 50° compleanno Domani Michael Schumacher compirà 50 anni: l’ex campione di F1 sta lottando ormai da 5 lunghi anni per le conseguenze riportate in un tragico incidente sugli sci, ma nessuno ha mai perso le speranze. Tante le notizie che vengono spesso divulgate, alcune con un fondo di verità, altre completamente inventate, ma ...

Un’App in onore di Michael Schumacher : il lancio nel giorno del suo 50° Compleanno : Le sorti di Michael Schumacher, sette volte campione del mondo di Formula Uno, sono spesso al centro dell’attenzione. Da quel maledetto 29 dicembre 2013 (l’incidente sugli sci a Méribel (Francia)), il tedesco sta disputando la sua gara più importante, quella di un ritorno ad una vita normale. La sua famiglia è con sé e di sicuro è una fonte di forza supplementare. Talvolta la morbosità e l’attaccamento eccessivo dei supporters ...

F1 - Michael Schumacher - creata un'app per celebrare il 50° Compleanno : Questa applicazione, disponibile per dispositivi iOS e Android, sarà una specie di museo virtuale che renderà omaggio alla carriera del sette volte campione del mondo che continua il lungo percorso ...