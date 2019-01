Compleanno Schumacher | c’è anche il messaggio di Hamilton | “un onore aver gareggiato con

Schumacher - gli auguri della Ferrari nel giorno del suo Compleanno : Il 3 gennaio l'ex campione della Formula Uno compie 50 anni. "Siamo tutti con te Michael", scrive la Ferrari su Twitter

Schumacher compie 50 anni - i dolci auguri della figlia : «Buon Compleanno al miglior papà» : Il 19enne Mick Schumacher , nonostante un cognome così pesante, ha ereditato dal padre la passione per i motori e, dopo essersi laureato campione del mondo in Formula 3, da quest'anno gareggerà in ...

Il post di Gina-Maria Schumacher nel giorno del Compleanno di papà Michael commuove il web : ... Gina-Maria, oggi ha voluto omaggiare il padre con un post sulla proprio profilo social, la ragazza ha infatti postato un semplice stato in cui si legge: 'Buon compleanno al miglior papà del mondo'. ...

Compleanno Schumacher - il commovente messaggio della Ferrari : ”Il nostro campione compie 50 anni oggi. Siamo tutti con te Michael #KeepFighting (continua a lottare, ndr)”. E’ questo il messaggio pubblicato dalla Ferrari sul suo profilo twitter dove si festeggia il Compleanno del sette volte campione del mondo (cinque dei quali con il Cavallino Rampante) Michael Schumacher. Negli ultimi giorni sono arrivate tante notizie riguardanti lo stato di salute del tedesco, anche la moglie ...

MICHAEL SCHUMACHER - 50 ANNI OGGI / Gli auguri di Ross Brawn per il Compleanno di Schumi : MICHAEL SCHUMACHER compie 50 ANNI: nel giorno del compleanno, la Ferrari inaugura una mostra in onore del sette volte campione di Formula 1.

Compleanno Schumacher - Di Maio celebra il Kaiser : “in questo giorno avrei voluto vederlo vestito di rosso e sorridente” : Il vicepremier ha inviato i propri auguri a Michael Schumacher, postando su Instagram una foto del Kaiser “L’8 ottobre del 2000 io e chissà quanti altri milioni di italiani mettemmo la sveglia presto per vedere Michael Schumacher alla guida della Ferrari riportare il mondiale a Maranello dopo 21 anni. Oggi vorremmo celebrare i suoi 50 anni con lui vestito di rosso e sorridente, proprio come quel giorno“. Così su ...

Compleanno Schumacher - pensiero stupendo della Mercedes : il tweet di auguri è davvero strepitoso [FOTO] : Il team campione del mondo ha voluto celebrare in maniera particolare i cinquant’anni di Michael Schumacher Prima la Ferrari, poi anche la Mercedes. A ruota tutte le altre scuderie, che non possono e non vogliono evitare di fare gli auguri a Michael Schumacher per il suo cinquantesimo Compleanno. Il team campione del mondo ha scelto un tweet particolare, componendo un bellissimo collage con tutte le immagini dell’ex pilota ...

Compleanno Schumacher - gli auguri speciali di Maurizio Arrivabene : “ecco perché è sempre stato unico” : Il team principal della Ferrari ha inviato i propri auguri speciali a Michael Schumacher, che compie oggi cinquant’anni Arrivano da tutto il mondo gli auguri per Michael Schumacher, che compie oggi 50 anni. Nonostante le conseguenze dell’incidente di Meribel del 2013 lo costringano a letto, amici e tifosi non si sono dimenticati di lui, inviandogli messaggi e pensieri via social in questo giorno così ...

Compleanno Schumacher - al via oggi la mostra speciale dedicata dal Museo Ferrari al Kaiser : In occasione del cinquantesimo Compleanno di Schumacher, il Museo Ferrari ha deciso di dedicargli una mostra che durerà per alcuni mesi Il Museo Ferrari dedica una mostra speciale a Michael Schumacher che apre oggi in occasione del 50° Compleanno del campione tedesco, il 3 gennaio 2019 e durerà per alcuni mesi. Lapresse Una celebrazione e un segno di gratitudine per il pilota del Cavallino Rampante più vincente di sempre. Schumacher ha un ...

Compleanno Schumacher – Tutta la nostalgia di Hakkinen - uno dei più grandi rivali di Michael ricorda i duelli in pista : “non mollava mai” : Mika Hakkinen parla di Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il pilota finlandese ricorda i duelli con il sette volte campione del mondo Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe realizzato Michael se quel 29 ...

Compleanno Schumacher – Rosberg non dimentica gli anni in Mercedes insieme a Michael : “ho imparato tanto da lui” : Nico Rosberg parla di Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il pilota tedesco ricorda il sette volte campione del mondo Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe realizzato Michael se quel 29 dicembre 2013 ...

Compleanno Schumacher – Barrichello fiero di aver lavorato al fianco di Michael : “orgoglioso di ciò che abbiamo fatto in Ferrari” : Rubens Barrichello parla di Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il pilota brasiliano ricorda il tedesco compagno di squadra dal 2000 al 2004 Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe realizzato Michael se quel ...

Compleanno Schumacher – L’omaggio social della Ferrari per i 50 anni di Michael [GALLERY] : La Ferrari omaggia Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il post social del team di Maranello Se non fosse stato per quel tragico incidente di cinque anni fa, oggi sarebbe sicuramente stato un incredibile giorno di festa per i 50 anni di Michael Schumacher. Nonostante l’ex pilota di F1 sia in condizioni critiche, anche se negli ultimi periodi sono state diffuse notizie positive e speranzose, il clima nel mondo della ...

Compleanno Schumacher - Felipe Massa e la sua dolce lettera per Michael : “vorrei riavere mio fratello” : Felipe Massa parla del ‘fratello’ Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il pilota brasiliano ricorda l’aiuto datogli dal tedesco prima del ritiro Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe ...