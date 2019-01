Claudio Borghi | Taglio stipendi parlamentari non è nel Contratto In politica

Claudio Borghi - il pericolo non è passato : 'Spread - a gennaio potremmo tornare a parlare di uscita dall'euro' : 'A gennaio potremmo ritrovarci di nuovo sotto pressione dello spread '. Claudio Borghi , economista, leghista e presidente della Commissione Bilancio della Camera, non ha tempo per esultare. L'accordo ...

Claudio Borghi - l’ultimo barricadero : “Bruxelles sa che senza accordo riparte il dibattito sull’uscita dall’Ue” : "Immagino che i singori di Bruxelles abbiano capito che se avessero tirato ancora la corda, la gente in Italia sarebbe tornata a chiedersi davvero se convenga restare in Europa oppure no". Claudio Borghi, leghista, presidente della Commissione Bilancio della Camera, parla alla Stampa senza toni di minaccia – "perché nel Contratto di Governo non figura né l'uscita dall'euro né tantomeno dall'Ue e a questa ipotesi non ci ...

Claudio Borghi stronca la manovra : 'Se fossi andato io a trattare uscivamo col 4 - 2 per cento' : Alla fine il governo ha ceduto alle richieste di Bruxelles per evitare la procedura di infrazione per l'Italia ma la tensione all'interno dell'esecutivo resta altissima. Pare che la cena in una ...

Lo schiaffo di Roberto Fico a Claudio Borghi : La legge di Bilancio che in discussione nell'Aula della Camera è la stessa approvata in Commissione? Nient'affatto. Il presidente della Camera Roberto Fico ha infatti deciso " in maniera piuttosto ...

Claudio Borghi : una legge per mettere sotto il controllo del governo i lingotti d'oro di Bankitalia : 'A chi l' oro di Bankitalia ? A noi'. Claudio Borghi , presidente della commissione bilancio alla Camera, che ha depositato una legge ad hoc tre mesi fa, vuole in sostanza portare sotto il controllo ...

Claudio Borghi - l’ex broker tifoso della Lira da cui dipende il vostro mutuo : Claudio BorghiClaudio BorghiClaudio BorghiClaudio BorghiClaudio BorghiClaudio BorghiClaudio BorghiClaudio BorghiClaudio BorghiClaudio BorghiIl caffè al bar di Montecitorio lo pagherebbe volentieri in lire. Tifa Italexit, ma investe i suoi risparmi in titoli e obbligazioni estere perché non è mica scemo: «Poi li ho venduti per comprarmi casa». Quando non fa a pezzi i conti pubblici, lo trovate su Twitter: «Sono Claudio Borghi, deputato eletto con ...

Claudio Borghi - il tweet nella notte e la 'catastrofe finanziaria'. Inquietante : cos'è successo : Augusto Minzolini rivela un retroscena clamoroso sullo spread schizzato ieri 15 novembre a 320 punti. Spiega su Il Giornale che i fondi di investimento americani sono andati in subbuglio non solo per ...

Claudio Borghi attacca Roberto Battiston : 'Ma quando lui è stato messo a capo dell'Asi dal Pd andava bene?' : Borghi attacca quindi su Twitter: 'Ma scusate, quando costui, marito di Maria Prodi , nipote di Romano Prodi , ndr, , fu messo dal Pd a capo dell'Asi, allora che la politica controllasse la scienza ...