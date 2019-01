Cinquanta motivi per amare Schumacher | uno per ogni anno d' età | auguri | Michael

Cinquanta motivi per ricordare Schumacher - uno per ogni anno d’età : auguri - Michael : Per i 50 anni, Michael Schumacher diventa un’App (Android e iOS): un museo virtuale del pilota simbolo della F1 che, con la sua monoposto in 3D, andrà a ritroso nel tempo, fra rombo di motori, numeri, foto, video, interviste, fino a quel drammatico 29 dicembre 2013 quand’è rimasto paralizzato per un incidente sugli sci. Ha cominciato a guidare a 4 anni, alla guida di un kart, sul circuito di ...