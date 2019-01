Chi vedremo quest’anno al Coachella Festival

Raidue - verso il ribaltone : 'share disastroso - programma soppresso'. Chi non rivedremo nel 2019 : Saluti amari per B come sabato . Il programma sportivo di Raidue condotto da Gabriele Corsi , Andrea Delogu e Marco Mazzocchi , spinoff di Quelli che il calcio dedicato alla serie cadetta, sarebbe a ...

Atalanta Juventus - Allegri 'Ronaldo in panChina'/ 'Io e Cr7 vedremo la partita insieme' : Massimiliano Allegri l'ha ammesso: 'Cristiano Ronaldo sarà in panchina per Atalanta Juventus'. Il campione per la prima volta non partirà dal primo minuto

Empoli - IaChini : 'Big? Mi tengo stretta la mia gavetta - vedremo...' : Beppe Iachini , allenatore dell' Empoli , parla a Radio Anch'Io Lo Sport , parlando della sua carriera: 'L'anno scorso abbiamo avuto una media da Europa col Sassuolo, poi magari non ci si trova d'accordo per proseguire insieme. Io penso a lavorare e a dare alle mie ...

Homecoming 2 : Chi vedremo nella seconda stagione? (SPOILER) : Homecoming 2 tornerà con certezza su Amazon Prime Video. Il gigante delle spedizioni ha già dato il suo okay per la sua seconda stagione. Chi troveremo nel cast? Homecoming 2 potrebbe riportare sul piccolo schermo la protagonista Julia Roberts, ma sarà davvero così? Siamo già in grado di rivelare alcuni SPOILER in merito, in seguito ad alcune discussioni avvenute nei piani alti dello show. Homecoming 2 ci riserverà delle sorprese Grazie ad ...

Bonaventura si opera al ginocChio : lo rivedremo in campo fra 6-8 mesi : Il calvario del Milan non finisce mai: per Jack Bonaventura la stagione può considerarsi conclusa. Lo staff medico rossonero si è dovuto arrendere alla necessità di sottoporre il centrocampista a un ...

Questo Natale nei cirChi vedremo ancora elefanti e leoni? : Il Governo ha tempo fino al 27 dicembre 2018 per emanare il Decreto Legislativo sul superamento dell'uso degli animali nei circhi, così come previsto dalla Legge n.175 del 2017. Il tempo insomma stringe e l’organizzazione Essere Animali, per ricordare e inchiodare la politica alle proprie promesse ha deciso di diffondere un video dal titolo “Il circo non è divertente per gli animali”. Ciò che chiede ...

GioChi 26 e riforma Coni? Malagò - vedremo : ANSA, - ROMA, 08 NOV - "Se la riforma del Governo può avere effetti sulla corsa di Milano e Cortina ai Giochi invernali del 2026? Il discorso della riforma è aperto, vediamo come va a finire questa ...