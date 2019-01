Che fine ha fatto Jo Song-Gil? Per l' Italia una grana diplomatica delicatissima

Michele Cucuzza - il ritorno in Rai a Vieni da me : ma Che fine aveva fatto? : Per più di 20 anni è stato il volto dell’informazione sulle prime reti di Viale Mazzini, prima conduttore del Tg2 (dal 1988), poi dal 1998 al 2008 de La vita in diretta prima su Rai2 poi su Rai1. Infine è stato il padrone di casa di Uno Mattina su Rai1. Fino al 2011. Poi è sparito dai radar nazionali fino al 2018 quando è tornato su Italia 1 per gestire i social di 90 Special. Ma per rivederlo in Rai è servita Caterina Balivo che l’ha ...

Salah - gli auguri di ‘Buon 2019’ a Lovren hanno un doppio fine : il difensore lo smasChera su Instagram [FOTO] : Momo Salah sfrutta la ‘scusa’ degli auguri di Buon 2019 per chiedere a Lovre l’orario dell’allenamento: il difensore del Liverpool posta lo screen su Instagram per prenderlo in giro “Avete anche voi degli amici così?”, chiede Dejan Lovren ai suoi fan di Instagram. Così come? Come quelli che vi scrivono un messagio ‘esca’ con le migliori intenzioni, voi gli rispondete con tutta la vostra buona ...

REDDITO DI CITTADINANZA/ Il "lieto fine" Che conviene a tutti : Nel 2019 entrerà finalmente in funzione il tanto atteso REDDITO di CITTADINANZA, che aiuterà chi è senza occupazione a trovare un lavoro

Che fine ha fatto Sabri Lamouchi? L’ex Inter e Parma è un allenatore : Sabri Lamouchi è un allenatore di calcio ed ex calciatore francese con passaporto tunisino. Nel 2000 viene acquistato dal Parma, squadra nella quale milita fino al 2003 e colleziona 90 presenze e 7 gol. Per la stagione 2003-2004 approda all’Inter, scendendo in campo 16 volte. La stagione successiva viene girato in prestito al Genoa, con cui realizza 1 gol in 20 presenze. Il 28 maggio 2012 diventa il nuovo C.T. della Costa ...

Usa - gas lacrimogeni contro i migranti al confine col Messico : ''Colpiti anChe donne e bambini'' : Circa 150 migranti, arrivati a Tijuana con la carovana partita dall'Ecuador, hanno cercato nella notte di varcare il confine tra Messico e Stati...

Renzi : “Alla fine al governo ci posso anChe tornare. Fiero delle cose Che ho fatto - ho sbagliato a sottovalutare le fake news” : Il suo pensiero torna ancora al referendum del 4 dicembre 2016, alla “sensazione che ho provato andando a letto quella sera” di più di due anni fa: “Un’occasione persa dall’Italia”. Perché oggi “gli italiani hanno scelto di andare con questi“, dei “cialtroni”, ma lui, Matteo Renzi, “alla fine al governo” ci può “anche tornare“. L’ex premier in un’intervista ...

'Purché finisca bene' - stasera tornano su Rai1 i film a lieto fine : Tre nuovi titoli a lieto fine, per ridere e rilassarsi davanti alla tv. Si parte con 'Basta un paio di baffi' con Antonia...

Gregorio De Falco cacciato dal M5s - il senatore Ferrara : "Che fine farà - molto presto". Delirio sul complotto : Cacciati i senatori De Falco e De Bonis dal M5s, sulla stessa strada altri dissidenti come la Fattori e la Nugnes. Molti se la prendono con Luigi Di Maio e i Probiviri per le "purghe di Capodanno", ma c'è anche chi difende la decisione di far fuori i ribelli scomodi. Leggi anche: "Cosa ci chiedeva

Che fine ha fatto lo "zerologo" Francesco Lancia? L'esperimento di Data Comedy Show : Chi ha detto che i numeri non possano far ridere e riflettere? A sconfessare alcuni falsi miti sulla freddezza dei calcoli matematici ci ha pensato Francesco De Carlo, spalleggiato da quattro comici - Annalisa Arione, Edoardo Ferrario, Chiara Galeazzi e Valerio Lundini - nell'appuntamento speciale di Data Comedy Show, panel Show in esclusiva su RaiPlay e in onda su Rai3 durante la notte di San Silvestro.I quattro ospiti, chiamati dal ...

CEVA/ Tutto quello Che è stato discusso e approvato nel Consiglio comunale di fine anno : SERGIO RIZZO - Si è concluso nel breve spazio di mezz'ora l'ultimo Consiglio comunale a CEVA, in provincia di Cuneo. Dichiarato valido con la partecipazione di tutti gli aventi diritto, tra i punti da ...

Migranti - odissea senza fine per i 49 a bordo delle Ong tedesChe. L'appello dei medici : "Siamo preoccupati" : La Sea Watch è al decimo giorno in mare. La Sea Eye ha cercato riparo dal maltempo entrando nelle acque territoriali di Malta.

Il discorso di fine anno di Mattarella : auguri a tutti - anChe agli immigrati. Per il Presidente la sicurezza nasce dalla comunità e non dall'... : Un messaggio di fiducia nell'Italia del capo dello Stato, ma anche un monito al mondo politico in queste giornate intense dell'approvazione della legge di bilancio. E' stato evitato l'esercizio ...