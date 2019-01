Cesare Battisti in Amazzonia? Nessuna traccia dell' ex terrorista nelle ambasciate di

La polizia brasiliana cerca Cesare Battisti nelle ambasciate : La polizia federale brasiliana sta cercando Cesare Battisti nelle ambasciate. In particolare, secondo i media brasiliani, avrebbe già bussato alla porta di due rappresentanze estere: Venezuela e ...

Cesare Battisti - per la polizia è in Amazzonia : perquisite ambasciate di Venezuela e Bolivia : Cesare Battisti sarebbe nascosto in Amazzonia. Ne è convinta la polizia federale brasiliana, a caccia dell'ex terrorista italiano dalla metà di dicembre, quando il giudice Luiz Fux, membro del ...

L'ex compagna di Cesare Battisti (e madre di suo figlio) : "Non so dove sia" : Priscila Luana Pereira, 33 anni: "E' un uomo pacifico, tranquillo, affettuoso, semplice. Stava pensando di rifugiarsi in...

Il ministro brasiliano : «Abbiamo provato a trattare con Cesare Battisti - ma ci ha detto di no» : Le forze dell?ordine brasiliane rispondono al suo Ministero della Sicurezza Pubblica, creato ex novo a febbraio del 2018 dopo una scissione con quello della Giustizia. Raul Jungmann - oggi uomo...

"Cesare Battisti non si consegnerà mai"/ L'avvocato Igor Tamasauskas : "Lo hanno lasciato scappare" : Cesare Battisti, parla L'avvocato Igor Tamasauskas dopo la fuga dell'ex terrorista: "Non si consegnerà mai. Lo hanno lasciato scappare"

Cesare Battisti latitante - polizia lo cerca a San Paolo/ L'ambasciatore in Brasile : "Aspettiamo buone notizie" : Cesare Battisti latitante, polizia lo cerca a San Paolo: falliti due tentativi di arrestarlo. L'ambasciatore in Brasile: "Aspettiamo buone notizie".

Cesare Battisti in fuga da quattro omicidi. Potrebbe aver lasciato il Brasile : La storia dell'ex terrorista dei Pac, sparito nel nulla dopo che il presidente brasiliano in carica Temer ha firmato il decreto di estradizione - E' il 4 ottobre del 1981. Un commando di tre persone ...

Cesare Battisti sarebbe in Bolivia : appena catturato tornerà in Italia : L’ex terrorista Cesare Battisti si sarebbe rifugiato in Bolivia. A sostenerlo è l’ex giudice brasiliano Walter Maierovitch. “Poiché conosco molti

Dove si nasconde Cesare Battisti : L'ex terrorista italiano ha fatto perdere le sue tracce dopo il mandato d'arresto nei suoi confronti: in Brasile non si...

Cesare Battisti - FUGA IN BOLIVIA?/ Avvocato generale Brasile : 'Se lo prendiamo - partirà subito per Roma' : CESARE BATTISTI, possibile FUGA in Bolivia per l'ex brigatista. Avvocato generale Brasile Grace Mendonca: 'Se lo prendiamo, partirà subito per Roma'

Cesare Battisti - la nipote : "è innocente"/ "Latitante in Brasile? Ingiusto quello che gli stanno facendo" : Cesare Battisti latitante in Brasile, o forse in Bolivia: finisce come allerta rossa Interpol, la nipote lo difende 'Ingiusto quello che gli fanno'

Cesare Battisti potrebbe essere fuggito in Bolivia : “Lì ha molte amicizie e l’appoggio del vicepresidente Alvaro García Liniera” : Cesare Battisti non si trova e la polizia brasiliana non esclude che possa essere fuggito fuori dal Brasile, in Bolivia soprattutto, Paese in cui conta amicizie ad alto livello. È questa l’ipotesi avanzata dall’ex giudice brasiliano Walter Maierovitch, riportando fonti dell’intelligence: “Ricordando anche un tentativo di fuga del passato, la nostra convinzione è che Battisti si troverebbe in Bolivia”, ha detto il ...

Cesare BATTISTI/ "Gli identikit sono una farsa - ha complicità politiche ad alto livello" : "Non si sta lavorando seriamente alla cattura di CESARE BATTISTI. Se invece volessero prenderlo davvero, lo farebbero" dice l'esperto di terrorismo.

Cesare Battisti IN BOLIVIA?/ Brasile - un Tribunale Federale sottovalutò il rischio di fuga del latitante : CESARE BATTISTI latitante in Brasile: finisce come allerta rossa Interpol, un Ministro del Governo Bolsonaro 'potrebbe essere scappato in un altro Stato'