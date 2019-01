Cartelle esattoriali | già cancellati 12 milioni di atti e ' sconti' con il saldo e stralcio

Cartelle esattoriali Tari a Ragusa : individuate soluzioni : individuate alcune soluzioni per la questione delle Cartelle esattoriali Tari a Ragusa. Incontro tra Cna e Amministrazione comunale. Ecco i dettagli

Cartelle esattoriali - reintrodotto il saldo e stralcio con aliquote al 16 - 20 e 35% : Un provvedimento molto atteso e molto discusso del decreto fiscale è il cosiddetto saldo e stralcio delle Cartelle. Una misura di cui la Lega da tempo è promotrice ma che alla fine è rimasta fuori dal collegato alla legge di Bilancio (il DL fiscale) e dal contenitore di tutte le sanatorie varate, cioè la Pace Fiscale. Nel maxi emendamento alla legge di Stabilità però, quasi a sorpresa è rispuntato questo saldo e stralcio, misura che pertanto ...

In manovra saldo e stralcio Cartelle esattoriali per le persone fisiche in base all'Isee : La Legge di Bilancio approvata dal Senato il 23 dicembre 2018, da approvare ancora dalla Camera a cui giungerà per l'esame finale il 28 dicembre, prevede consistenti riduzioni dei debiti fiscali che scaturiscono dalle cartelle esattoriali relative ad imposte non versate dal 2000 al 2017, una "rottamazione" accessibile ai contribuenti con Isee inferiore a 20.000 euro. Come si calcola l'Isee L'Isee, Indicatore della Situazione Economica ...

Agevolazioni per ristrutturare casa e Cartelle esattoriali Leggi la guida alla manovra : Nel provvedimento gli incentivi alle auto elettriche e ibride e sanatorie sulle cartelle esattoriali: tutte le novità

Niente Cartelle esattoriali dal 23 dicembre al 6 gennaio 2019 : Stop alle cartelle esattoriali durante le feste di Natale e di fine anno. L’attività di notifica di quasi tutti gli

Fisco - stangata in arrivo : le Cartelle esattoriali spedite dopo le vacanze di Natale : Per Natale i contribuenti saranno graziati. L'attività di notifica di quasi tutti gli atti di Agenzia delle entrate sarà infatti sospesa dal 23 dicembre al 6 gennaio 2019, con l'obiettivo di evitare ...

Cartelle esattoriali : niente saldo a stralcio ma ok alla cancellazione di quelle vecchie : Il decreto fiscale, atto collegato alla legge di Bilancio che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria è stato definitivamente approvato. In esso è contenuto un importante pacchetto di interventi in aiuto di soggetti con debiti fiscali, il tutto nel contenitore cosiddetto della Pace Fiscale. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel passare da decreto a legge, cioè durante il canonico provvedimento di ...

Fabrizio Corona - l’Agenzia delle Entrate contesta Cartelle esattoriali per 14 - 5 milioni di tasse non versate : Quattordici milioni e mezzo di euro di tasse non versate. Sono quelli che l’Agenzia delle Entrate chiede a Fabrizio Corona e alle sue società. La circostanza è emersa da un procedimento davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che nei mesi scorsi ha confiscato la casa dell’ex agente fotografico e alcune centinaia di migliaia di euro di contanti e, in particolare, da un’udienza tecnica di “verifica crediti“. ...

Cartelle esattoriali - per i “ripescati” la terza rottamazione scade il 7 dicembre. Ma è solo la prima tappa : La rottamazione ter entra nella fase operativa con la scadenza del 7 dicembre. È infatti questo il termine ultimo per i 345mila “ripescati” delle precedenti edizioni che potranno rientrare nella procedura pagando le rate scadute fino al 31 ottobre con i bollettini di cui sono già in possesso. I contribuenti che aderiranno direttamente all’ultima versione della definizione agevolata avranno invece tempo fino al 30 aprile 2019 per presentare ...

Come cambia la rottamazione delle Cartelle esattoriali : Il ministero dell’Economia e delle Finanze Dopo che la manovra economica è stata respinta da Bruxelles e da più parti si minaccia una procedura di infrazione se il deficit di bilancio previsto nelle misure correttive non dovesse scendere, il Senato ha approvato in via definitiva il nuovo testo del decreto fiscale che ora attende il via libera della Camera. Vediamo quali sono le principali novità. Tra le misure su cui si è concentrato il ...

Cartelle esattoriali - la rottamazione parte in anticipo : moduli pronti : La rottamazione delle Cartelle esattoriali inizia prima. Sarà la voglia di dimostrare di essere pronti a incassare risorse in grado di alimentare i prossimi provvedimenti in Manovra, ma sono già ...