Luttazzi - Carlo Freccero : “Voglio riportarlo in Rai. È finita l’epoca di Berlusconi e Renzi - non proibire la satira” : “Voglio riportare Luttazzi in Rai“. A dirlo è il direttore di Rai 2 Carlo Freccero nel corso di una conferenza stampa a Viale Mazzini. “Senza la satira che televisione pubblica sarebbe? È finita l’epoca di Berlusconi e quella di Renzi ci mancherebbe che si proibisca la satira“, aggiunge. Daniele Luttazzi manca dalla Rai dal 2001, quando ci fu il cosiddetto “editto bulgaro” di Silvio Berlusconi. Il suo talk ...

Carlo Freccero - la clamorosa mossa anti-Berlusconi : 'Voglio riportare Luttazzi in tv' : Carlo Freccero , durante la prima conferenza stampa della sua insediamento in Rai , praticamente uno show, , ha sganciato la bomba: vuole riportare nientemeno che Daniele Luttazzi in Rai. La prima ...

Conferenza stampa di Carlo Freccero (direttore Rai2) live su TvBlog : ufficializzerà Simona Ventura a The Voice? : [live_placement] Sta per iniziare a Roma, nella sede Rai di Viale Mazzini, la Conferenza stampa di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2. TvBlog seguirà l'incontro, che si preannuncia essere un vero e proprio one man show, in tempo reale. Sarà l'occasione per ufficializzare il ritorno di Simona Ventura, in pole, come anticipato da Blogo, per la conduzione della nuova edizione di The Voice. ...

The Voice - il ritorno di Simona Ventura in Rai scatena le polemiche : “Costerà 1 milione a puntata”. Carlo Freccero nega : È ufficiale: dopo un lungo tira e molla con Mediaset, Simona Ventura torna in Rai per condurre il talent show The Voice of Italy, in onda a marzo su Rai 2. Ma neanche il tempo di dare l’annuncio che già sono scoppiate le polemiche. Dagospia ha rivelato infatti l’indiscrezione secondo cui ogni puntata del programma avrebbe un costo stimato di 1 milione di euro e l’appalto per la produzione sarebbe stato affidato a Freemantle, ...

Giovedì lezione di Tv di Carlo Freccero dalla sala degli Arazzi della Rai (e su TvBlog) : Qualcuno l'ha chiamata "Conferenza stampa" di Carlo Freccero, in realtà pare proprio che non sarà così. Quella che andrà in scena Giovedì presso la sala degli Arazzi della sede Rai di viale Mazzini in Roma non sarà una semplice conferenza stampa, oppure come viene scritto dal solerte sito dell'ufficio stampa della Rai "incontro stampa" ma, secondo quanto apprendiamo, sarà qualcosa che va ben oltre una semplice conferenza stampa.Quella di ...

The Voice of Italy - scandalo milionario in Rai? Anzaldi accusa - Carlo Freccero minaccia querela : Volano gli stracci tra Michele Anzaldi , il piddino fustigatore della Rai, e Carlo Freccero , nuovo direttore della Rai 2 sovranista. Al centro del diverbio l'anticipazione di Dagospia , secondo la ...

Bruno Vespa - l'indiscrezione clamorosa dalla Rai : Carlo Freccero gli vuole fare le scarpe - fuoco amico : Potrebbe esser Bruno Vespa la prima 'vittima' eccellente di Carlo Freccero , neodirettore di Rai2 in quota M5s . Il conduttore di Porta a porta con i grillini non ha mai avuto un grande rapporto e ora ...

Pio e Amedeo alla Rai? / 'Incontro col direttore Carlo Freccero. Per loro uno show in prima serata' : Pio e Amedeo, dalla Mediaset alla Rai? Spy lancia l'indiscrezione: 'Incontro segreto tra il duo comico e il direttore Carlo Freccero'

RaiDue - Carlo Freccero pensa già alla sua rivoluzione : ecco quali programmi verranno probabilmente cancellati - e quale serie sarà “rubata” a RaiUno : Carlo Freccero è un fiume in piena e la mattina successiva alla sua nomina da direttore di Rai2 ha fissato subito la prima riunione. Il dirigente, con un curriculum ricco di esperienze nazionali e internazionali, ha deciso di mettere mano al palinsesto. Cambiare collocazione ai programmi, cancellarne altri e tentare il colpaccio: come scrive La Stampa vorrebbe “rubare” a Rai1 The Good Doctor, la serie con protagonista Shaun Murphy, ...

I Retroscena di Blogo : Rai2 - Carlo Freccero e le prime decisioni : “La pazzia è come il paradiso. Quando arrivi al punto in cui non te ne frega più niente di quello che gli altri possono dire... sei vicino al cielo.” Questo diceva Jimi Hendrix e questo appare essere la linea logica del modus operandi del "nuovo" direttore di Rai2 Carlo Freccero. Lui sarà in carica per un anno, poi dovrà lasciare e nel corso di questo anno spariglierà tutta Rai2 e la farà rivoltare esattamente come un calzino e già da ...

La Rai secondo Carlo Freccero : Oggi Carlo Freccero è tornato a casa. Esattamente come ha scritto sul suo profilo twitter il direttore uscente di Rai2 Andrea Fabiano (un abbraccio affettuoso ad una persona perbene) Freccero torna a fare prodotto e ci torna proprio su Rai2, dove negli anni novanta ha costruito una rete fra le più moderne ed innovative che la Rai ricordi negli ultimi decenni. Rai, nominati i direttori di Rai ...

Rai - nuovi direttori di rete : Teresa De Santis a Rai1 - Carlo Freccero a Rai2 - Stefano Coletta confermato a Rai3 : Carlo Freccero Dovremmo esserci. Le nomine dei nuovi direttori di rete Rai dovrebbero arrivare nell’imminente CdA fissato per martedì 27 novembre alle ore 16. Dopo settimane di stallo e di tira e molla tra le forze politiche, l’AD Fabrizio Salini proporrà al Consiglio di Viale Mazzini la tanto attesa lista dei nuovi direttori. Per Rai1 si prospetta una storica rivoluzione: Teresa De Santis, infatti, si appresterebbe a diventare la ...

