Carige | Di Maio | non sono preoccupato

Perché la crisi Carige mette alle strette Salvini e Di Maio : Roma. C’è una crisi bancaria in corso nella Genova a guida centrodestra, nella città di Beppe Grillo, ma il governo Lega-M5s non ne parla. Banca Carige oggi riapre gli sportelli e torna agli scambi in Borsa – con un prezzo quasi azzerato e perdite dell’80 per cento da inizio anno – dopo la pausa nat