Capodanno | che follie Da quello eco friendly del marchese Amedeo Clavarino a quello

La favola di nonna Teresa - che ospitò l'emiro a Brindisi : per lei Capodanno da sogno in Qatar : l'emiro e la signora Teresa si conobbero così, quando durante una passeggiata per il porto Hamad bin Khalifa al-Thani, uno degli uomini più ricchi al mondo, chiese alla donna di poter utilizzare la ...

Pisa - il post del chirurgo che lavora anche a Capodanno diventa virale : 'Stanco di vedere la sanità gestita da incompetenti' : Il post di Daniele Pezzati è diventato virale: più di 46 mila like e 16 mila condivisioni. Il chirurgo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana ha voluto raccontare la notte di San Silvestro ...

Cenone di Capodanno con evasione fiscale : in sette pescherie su 10 scontrino illegale : I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno effettuato un ingente sequestro di prodotti ittici in città, in occasione delle tradizionali aperture notturne delle pescherie dell'antivigilia e ...

Capodanno 2019 Rimini - era un dipendente di Marche Multiservizi l'uomo morto in piazza : deceduto in piazza Cavour a Rimini durante i festeggiamenti di Capodanno . Alessandro Paci, nato nel 1958, lavorava per l'azienda da una trentina d'anni, nel settore delle fognature. Sposato, ma senza ...

Chirugo pisano su Fb contro la politica incompetente : «Qui lavoriamo di notte anche a Capodanno» : Forse intendeva solo difendere la professionalità sua e di colleghi del Centro trapianti di Pisa ma lo 'sfogò affidato a un post su facebook da Daniele Pezzati, chirurgo...

eSports - La Diva del Disco festeggia il Capodanno di Fornite! Fatelo anche voi : Il Capodanno di Fortnite si festeggia pesantemente a casa Epic. Per farlo, gli sviluppatori hanno persino introdotto uno Stereo Portatile in grado di devastare gli edifici dei giocatori. Una reazione eccessiva per l’entrata nel 2019, non trovate? Una soluzione più equilibrata è sicuramente quella di inserire una skin, come quella di Diva della Disco. Diva della Disco e Capodanno di Fortnite: una combinazione letale Lo scoccare della mezzanotte è ...

Sanita' : trapianti anche a Capodanno - post chirurgo diventa virale : ...se non con un rapido caffe' perche' siamo ripartiti subito per prelevare un altro fegato per il trapianto 161 ' 'Tutto cio' in barba a chi ci ha denigrato sui giornali e ai piani alti della politica ...

Capodanno 2019 - a Napoli quattro bis e applausi scroscianti per la Nuova Orchestra Scarlatti - : applausi scroscianti, ripetute richieste di bis , ne sono stati concessi ben quattro, , pubblico entusiasta che riempie il Teatro Mediterraneo di Napoli : l'atteso appuntamento musicale di Capodanno ...

Il menù di Capodanno scritto da Giacomo Leopardi : cosa voleva mangiare il poeta che amava Napoli : Nell'anno del cibo italiano nel mondo, dal fondo autografo di Giacomo Leopardi conservato alla Biblioteca Nazionale di Napoli emerge il promemoria con 49 pietanze che il poeta inviò al suo cuoco di Torre del Greco con i desiderata per il cenone di Capodanno da trascorrere assieme al fidato amico Ranieri.Continua a leggere

Pisa - il post del chirurgo che fa trapianti anche a Capodanno diventa virale : A San Silvestro, Daniele Pezzati, medico chirurgo di Pisa, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook che ha ottenuto più di 20.000 like e reazioni, oltre 9.000 condivisioni e 2.000 commenti. Il chirurgo dell’Unità operativa di chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, ha voluto fare gli auguri ai suoi amici per il nuovo anno in maniera particolare, parlando della passione per la sua ...