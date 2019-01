Canale 5 | Beautiful | Una Vita e Il Segreto contro Domenica In

Canale 5 - programmazione 17/11 : Una Vita e Il Segreto cancellati - anticipazioni Beautiful : L'avvento di Amici è da sempre portatore di brutte notizie per i telespettatori delle soap e telenovelas in onda nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Beautiful, Una Vita e Il Segreto rischiano infatti di essere sospese o di subire variazioni di orario per lasciare spazio allo storico talent show targato Maria De Filippi. Sabato 17 novembre, Amici tornerà a fare capolino nella rete ammiraglia Mediaset a partire dalle ore 14:10: cosa accadrà in ...