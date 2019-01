Campionati della Geografia quinta edizione comunicato

Baseball e softball - diramati i calendari provvisori della prossima stagione. Tutte le date dei Campionati di A1 e A2 : Il regalo sotto l’albero per gli appassionati di Baseball e softball è arrivato: sono stati diramati i calendari (al momento comunque provvisori ) di A1 e A2 di entrambi gli sport. Definitive però sono le date , con la massima serie di softball che sarà la prima ad aprire le danze, scendendo sul diamante il 30 marzo per chiudere la regular season il 10 agosto. Vacanze più lunghe per la Serie A1 di Baseball , che tornerà a calcare i campi da ...

Gravina sull’ammissione ai Campionati sei mesi prima della scadenza : “passaggio epocale” : “Un passaggio epocale, il 18 dicembre, sei mesi prima della scadenza fatidica per fare domanda di ammissione ai campionati , per la prima volta sono già state pubblicate le licenze nazionali”. Sono le parole del presidente della Federcalcio, Gabrile Gravina , a margine della consegna del ‘Premio nazionale letteratura del calcio Antonio Ghirelli‘ che si è tenuto a Roma. “Credo sia un risultato importante a ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2019 : Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise in trionfo - Grassl batte Rizzo : A Trento si sono conclusi i Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio artistico , l’ultima gara dell’anno solare. Sono arrivate conferme e sorprese tra i seniores nella giornata che ha assegnato i vari tricolori. DANZA – Tutto estremamente facile per Charlène Guignard e Marco Fabbri che avevano già preso il largo dopo la rhythm dance e oggi hanno confermato il primo posto grazie a un buon programma libero da 123.95 punti (67.85, ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2019 : Guignard-Fabbri - Della Monica-Guarise e Rizzo in testa dopo i programmi corti : A Trento sono scesi in campo i seniores per i Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio artistico e lo spettacolo non è mancato, tutti i favoriti Della vigilia si trovano al comando dopo i programmi corti. Domani si disputeranno i free program che assegneranno i tricolori, in tre specialità sembra non esserci storia mentre al femminile la lotta è davvero serrata. DANZA – Charlene Guignard e Marco Fabbri, reduci dallo storico terzo posto ...