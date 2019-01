ilfattoquotidiano

Camorra, l'autodifesa di Adolfo Greco: "Estorsioni? La mia attività di mediazione era nell'interesse delle vittime"…

(Di giovedì 3 gennaio 2019) “Se ho svolto per così dire unadi ‘’ l’ho fatto nel solo interesse delle vittime e per il timore che i mandanti di queste estorsioni potessero prendersela con me. Una delle vittime è mio cognato, un altro è un imprenditore con il quale ho rapporti di collaborazione professionale, ragione per la quale non avrei mai agito illecitamente nei loro confronti”. Dal carcere di Secondigliano, dove è detenuto dal 5 dicembre scorso con accuse di tentata estorsione aggravata dal metodo camorristico, parla e si difende, l’imprenditore stabiese del latte, “l’amico del amici” al centro di una inchiesta della Dda di Napoli – pm Giuseppe Cimmarotta, procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli – sul pizzo imposto dallaa Castellammare di Stabia.L’indagine ruota intorno al ruolo che il facoltoso imprenditore con interessi nell’edilizia, nel settore alberghiero e ...