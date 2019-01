Calendario Tennis | i tornei della settimana 7-13 gennaio Programma | orari e tv degli Atp

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Calendario Wta Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Oggi parte la Stagione 2019 del Tennis mondiale: lo start ufficiale tocca come al solito alla Hopman Cup, tradizionale torneo per Nazioni a coppie miste, mentre il 31 dicembre scatterà anche il Calendario WTA in Asia ed Oceania. Tra il 13 ed il 19 maggio 2019 spazio agli Internazionali d’Italia che, come da diversi anni ormai, saranno un evento combined, mentre il circuito femminile tornerà in Italia dal 22 al 29 luglio con il torneo di ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Il Tennis, dopo alcune settimane di pausa, sta per tornare. A dare il via alla prossima stagione, con un appuntamento a cavallo tra fine 2018 ed inizio 2019 è la Hopman Cup, competizione a squadre in un format di pura esibizione funzionale ai Tennisti che guardano il primo Slam dell’annata, ovvero gli Australian Open (14-27 gennaio). La sede sarà Perth (Australia) e ci saranno dei grossi calibri tra i partecipanti. Sul cemento australiano, ...

Tennis – Due cambi di sede nel Calendario WTA 2019 : Tennis: calendario WTA 2019, già due cambi di sede in corsa Ancora non è scattata la nuova stagione del Tennis femminile che già si registrano due cambiamenti in corsa di sede di tornei nel calendario della WTA. Curiosamente sono entrambi a luglio e in due settimane consecutive. cambia solo città, spostandosi da Gstaad – dove si organizzava dal 2016 (nato nel 1971 ma sospeso diverse volte, la precedente nel 1994) – a Losanna, ...

Tennis - Calendario 2019 : si riparte da Doha - Pune e Brisbane per la prima settimana di tornei : Doha, Pune e Brisbane aprono il calendario Tennistico del 2019, un gustoso antipasto in vista degli Australian Open E’ da poco andata in archivio la stagione 2018 che già gli appassionati si domandano da dove inizierà il 2019 dei loro campioni preferiti. Per quanto riguarda gli azzurri Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Matteo Berrettini saranno in campo già nella prima settimana dell’anno (31 dicembre – 6 gennaio): il ...