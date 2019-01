Calciomercato Udinese | tutti i nomi in entrata | trattativa con il Cagliari

calcioweb.eu

(Di giovedì 3 gennaio 2019)– Stagione fino al momento altalenante in casa, il club bianconero è però in grande ripresa dopo l'arrivo in panchina di Davide Nicola e punta ad allontanarsi dalla zona retrocessione. La pausa del campionato serve per ricaricare le batterie in casa bianconera con l'obiettivo di farsi trovare pronti alla ripresa. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, è fatta per l'arrivo in bianconero di Zeegelaar del Watford, si tratta di un esterno che può essere impiegato ini ruoli sull'out sinistro.anche con il, nel mirino è finito Pisacane mentre come riporta la rosea occhi anche su Ciano del Frosinone.