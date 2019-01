Calciomercato Roma | Monchi blocca Mancini per l’estate

Calciomercato Roma / Ultime notizie : Munir in uscita dal Barcellona - idea per giugno : Calciomercato Roma, Ultime notizie: Monchi lavora su De Paul pensando a giugno, quando potrebbe interessare anche Munir, in uscita dal Barcellona.

Calciomercato Roma - De Paul seguito con attenzione : Monchi che potrebbe inserire una contropartita : Se Perotti ha le valigie in mano in vista di un probabile addio, in entrata secondo il Corriere dello sport potrebbe esserci il nome di Rodrigo De Paul , esterno dell'Udinese che tanto bene sta ...

Calciomercato Roma - Monchi prova a prendere De Paul : la strategia giallorossa : Calciomercato Roma, Rodrigo De Paul seguito con attenzione dal ds giallorosso Monchi che potrebbe inserire una contropartita Calciomercato Roma, il ds giallorosso Monchi è alle prese con diverse trattative in entrata ed in uscita. Se Perotti ha le valigie in mano in vista di un probabile addio, in entrata secondo il Corriere dello sport potrebbe esserci il nome di Rodrigo De Paul, esterno dell’Udinese che tanto bene sta facendo in ...

Calciomercato Roma / Ultime notizie : Miranda nuovo nome per la difesa giallorossa : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie: Schick verso la permanenza, spunta Miranda come nome nuovo per la difesa dove Marcano è in uscita.

Calciomercato Roma / Ultime notizie - Rick Karsdorp vicino al ritorno al Feyenoord? : Calciomercato Roma, Ultime notizie 2 gennaio: Cengiz Under e Manolas al centro dell'attenzione, Karsdorp può tornare al Feyenoord.

Calciomercato Roma / Ultime notizie - Dendoncker nome caldo per il centrocampo giallorosso : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie 2 gennaio: Cengiz Under e Manolas al centro dell'attenzione, Dendoncker nome per il centrocampo giallorosso.

Calciomercato Roma - rifiutate due offerte dell’Arsenal per Under : Calciomercato Roma, Under NON SI MUOVE- Nonostante le basse temperature, sarà un gennaio particolarmente caldo in casa Roma. In ottica mercato, infatti, i giallorossi avranno molto di che lavorare, con Monchi super impegnato a regalare dei rinforzi a Di Francesco per la seconda parte di stagione. Fin qui i nuovi non hanno reso secondo le […] L'articolo Calciomercato Roma, rifiutate due offerte dell’Arsenal per Under proviene da Serie ...

Calciomercato Roma / Ultime notizie - Daniele De Rossi a un passo dal rinnovo per l'anno prossimo : Calciomercato Roma, Ultime notizie 2 gennaio: Cengiz Under al centro dell'attenzione a causa dei 60 milioni offerti dall'Arsenal, De Rossi invece…

Calciomercato Roma - Monchi : “Non sono venuto solo per vendere” : Calciomercato Roma Monchi – “I tifosi della Roma hanno tutti ragione, ma il tifoso ha sempre ragione, solo che quelli della Roma di più, perché è vero che quando uno tifa una squadra come la Roma bisogna vincere qualcosa. È normale, gli ultimi ai quali si può dare una colpa sono i tifosi della Roma […] L'articolo Calciomercato Roma, Monchi: “Non sono venuto solo per vendere” proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Calciomercato Roma - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Si cerca una punta per completare la rimonta Champions : Stanno per riaprire i battenti del Calciomercato: tra le formazioni che certamente vorranno provare a rinforzarsi c’è la Roma, chiamata alla rimonta per inseguire il quarto posto che vorrebbe dire Champions League a fine stagione. Al momento i giallorossi sono sesti in classifica con 30 punti, a due sole lunghezze dalla Lazio. Inoltre c’è l’Europa, dove la Roma affronterà il Porto agli ottavi. Il ds Monchi si sarebbe portato ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - ag. Schick : ritorno alla Sampdoria? non è nelle sue intenzioni : Calciomercato Roma, Ultime notizie, l'agente di Schick smentisce le voci su un possibile addio del ceco: 'non torna alla Sampdoria'.

Calciomercato Roma - Monchi fa mea culpa : Monchi lo sa bene e, in un'intervista rilasciata a Sky Sport, ammette di aver commesso qualche errore nelle precedenti sessioni di Calciomercato . Un punto di partenza importante, perché dal ...

Calciomercato Roma - la priorità è un mediano : Roma - ' Qualcosa ho sbagliato '. L'ammissione dignitosa di Monchi, che non ha smesso di credere nel proprio metodo, è la base su cui la Roma costruirà il mercato di gennaio . Niente di fantasmagorico,...

Calciomercato Roma - da Dendoncker a Pulgar : nel vivo la caccia al centrocampista : Sempre in corsa, ma difficile da muovere a gennaio, il maliano Samassekou del Salisburgo , mentre il 'Corriere dello Sport' lancia anche l'ipotesi Leander Dendoncker, belga classe '95 che il ...