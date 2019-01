CALCIOMERCATO: Nahitan Nandez sta per approdare nel nostro campionato?

lanotiziasportiva

(Di giovedì 3 gennaio 2019)è stato l’ultimo ad arrendersi tra le fila del Boca nel ritorno della finale di Libertadores, giocata a Madrid e persa poi contro gli acerrimi rivali del River ai supplementari.Avendolo visto all’opera non ho potuto non rimanere colpito dal furore e dalla cosiddetta “garra charrua” che questo piccolo centrocampista uruguaiano, ma solo d’altezza, ha messo in campo.Forse quel che ha impressionato me ha impressionato anche la squadra del Cagliari, avendo quest’ultima una certa affinità coi giocatori della celeste, essendo arrivata ad offrire una quindicina di milioni per assicurarselo.La trattativa era nell’aria da tempo, ma nelle ultime ore ha subito un’impennata viste le perplessità che il giocatore avrebbe presentato alla dirigenza xeneize, intenta a rinnovare il suo contratto in scadenza.Le voci rimbalzano dall’Argentina, ...