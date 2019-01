Calciomercato Juventus | Paratici su Higuain | “Dispiace averlo venduto”

Calciomercato Juventus - i bookie sono certi : Ramsey ad un passo : La Juventus si prepara ad essere grande protagonista sul mercato, l’obiettivo è quello di rinforzare una squadra già fortissima. I bianconeri puntano Aaron Ramsey, centrocampista dell’Arsenal in scadenza di contratto, la prima offerta dei bianconeri si aggira sui 34 milioni di euro. La notizia ha costretto anche i bookmakers a rivedere le loro quote: il sì del gallese alla Juve, riporta Agipronews, è passato da 13,00 a 2,75. ...

Calciomercato Juventus - Inter su Dybala : Marotta vorrebbe la 'Joja' (RUMOURS) : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, autore di un inizio di stagione decisamente altalenante. Il campione argentino, infatti, sembra risentire non poco della presenza di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese sta oscurando il sudamericano, grazie alle sue prestazioni stellari. Dybala non viene più considerata la stella del club bianconero, dunque ...

Calciomercato LIVE oggi - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : la Juventus sogna il colpo Mbappé - Modric-Inter si può fare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, ...

Calciomercato Juventus - Ramsey può arrivare già a gennaio : Getty Images Calciomercato Juventus, Ramsey a gennaio? Si può fare Nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ecco svelata la manovra che potrebbe portare a quello che sarebbe un vero e ...

Calciomercato JUVENTUS/ Ultime notizie : e' quasi fatta per Trincao. Arriverà a gennaio : Inter superata : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: i bianconeri stringono per portare Trincao a Torino a gennaio. Battuta la concorrenza dell'Inter.

Calciomercato Juventus - gennaio : arriva la nuova mezz’ala - cifre e dettagli : Calciomercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a recitare una parte d’assoluto protagonista in vista della prossima sessione di mercato invernale. Difficilmente la Juventus deciderà di mettere in atto alcuni movimenti in entrata e uscita in vista dei prossimi giorni, tuttavia lo stesso club bianconero potrebbe lavorare con calma in vista della prossima estate. Come trapelato […] L'articolo Calciomercato Juventus, gennaio: arriva ...

Calciomercato Juventus - pressing per Trincao : si prova a chiudere : ... la Juventus però lavora a più tavoli e guarda sempre con molta attenzione ai giovani talenti in giro per il mondo. Nel mirino bianconero è finito ormai da tempo Francisco Trincao , attaccante ...

Calciomercato LIVE - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : la Juventus sogna il colpo Mbappé - Milan su Gabbiadini e Sensi : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI MERCATO DI MERCOLEDI’ 2 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato ...

Calciomercato Juventus - si attende un sì per Ramsey : le cifre dell'affare : Nell'eventuale quinquennale da 6,5 milioni di euro netti a stagione, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sono previsti alcuni bonus significativi: 500mila euro in più se Ramsey gioca il 50 per cento ...

Il Calciomercato oggi – Juventus - Paratici svela tutto : Il calciomercato oggi – La Juventus pensa al presente ma anche al futuro, in particolar modo ha intenzione di muoversi per rinforzare la squadra per le prossime stagioni. Fabio Paratici in occasione del Globe Soccer Awards ha parlato anche di Ramsey: “E’ un ottimo giocatore, da anni è a grandi livelli e gioca in una grande squadra. Va in scadenza di contratto e noi stiamo sempre attenti alle situazioni che si possono venire a ...

Calciomercato Juventus - l'agente di Rugani : 'Resta a gennaio? Non c'è dubbio' : A confermarlo è stato l'agente del giocatore, Davide Torchia , intervistato da 'RMC Sport'. Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND "...

Calciomercato Juventus / Ultime notizie - per Joachim Andersen aumenta la concorrenza : Calciomercato Juventus, Ultime notizie 2 gennaio. Il ds Paratici allontana l'ipotesi Mbappè, aumenta invece la concorrenza per Andersen.

Calciomercato Juventus / Ultime notizie - Paratici allontana Mbappè : 'ipotesi fantasiosa' : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 2 gennaio. Il ds Paratici allontana l'ipotesi di Mbappè in bianconero: 'ipotesi fantasiosa'.

Calciomercato Juventus / Ultime notizie - Benatia 'blindato' da Allegri : si allontana Todibo : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 2 gennaio: De Ligt e Ramsey piacciono sempre molto, il possibile addio di Benatia è bloccato da Allegri