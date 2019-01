Calcio | Semifinali andata League Cup 2019 | programma | orari e tv di Tottenham-Chelsea e

Mondiale per club Calcio 2018 - il tabellone delle semifinali. Programma - orari e tv. Definiti gli accoppiamenti : Delineate le semifinali del Mondiale per club di calcio: oggi ad Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, si sono giocati i quarti di finale, che hanno visto le vittorie dei giapponesi del Kashima Antlers e dei padroni di casa dell’Al Ain. La formazione asiatica affronterà il Real Madrid, mentre la compagine ospitante se la vedrà con il River Plate. Nel primo dei quarti di finale i giapponesi hanno battuto in rimonta per 3-2 i messicani del ...

Calcio - Nations League 2019 : sorteggiate le semifinali - Portogallo-Svizzera e Inghilterra-Olanda : A Dublino (Irlanda) sono stati sorteggiati gli abbinamenti per le semifinali della Nations League 2019 di Calcio, la neonata competizione organizzata dalla UEFA. Dopo la fase preliminare che si è disputata durante l’autunno, le migliori quattro squadre della Serie A si contenderanno il titolo durante la Final Four che si disputerà dal 5 al 9 giugno in Portogallo. Il sorteggio era totalmente libero (non erano previste teste di serie), si ...

Nations League Calcio 2019 - sorteggio semifinali : data - programma - orario e tv : Lunedì 3 dicembre alle 14.30 si svolgerà a Dublino il sorteggio della fase finale della Nations League 2019 di calcio. Le quattro squadre qualificate sono Svizzera, Portogallo, Olanda ed Inghilterra, che hanno vinto i rispettivi gironi della Lega A. Il sorteggio stabilirà gli accoppiamenti per le semifinali, che si svolgeranno mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, e non sono previste teste di serie o altre limitazioni. Le finali per il primo e per il ...