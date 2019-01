Buoni propositi per il 2019? Quattro italiani su 10 vogliono riappropriarsi del loro tempo

Buoni propositi (low cost) per l’anno nuovo : Anno nuovo, vita nuova: è tempo di Buoni propositi. Se anche tu sei alla ricerca di qualche spunto per partire al partire al meglio con il nuovo anno, ecco qualche idea low cost da inserire nella lista delle cose da fare! Per iniziare bene il nuovo anno (e tirare un pò le somme dell’anno passato), è ormai una tradizione trascrivere dei Buoni propositi da seguire: ci aiutano ad evitare gli errori fatti nei mesi precedenti e ci danno una ...

Di Maio e Di Battista - via ai "Buoni" propositi : "Nel 2019 taglio stipendi ai parlamentari" : "Nel 2018 abbiamo combattuto una classe di privilegiati che ci sta combattendo anche in questi giorni perché stiamo bloccando le pensioni d'oro, stiamo bloccando un sacco di cose... che vi avevamo promesso avremmo tagliato"

5 Buoni propositi per iniziare il 2019 con la giusta carica : È tradizione, ogni anno, avere dei buoni propositi per partire col piede giusto e dare un calcio agli errori del passato. Alcune volte riusciamo a mantenerli, altre un po’ meno. E se alcuni, come l’andare in palestra o la dieta, sono disattesi il 99% delle volte, altri possono essere invece la nostra stella polare del 2019. Come? Guardando le cose dalla giusta prospettiva e cercando di rimanere fissi e determinati sui propri principi. Non ...

Lana Del Rey ha svelato i suoi Buoni propositi per il 2019 e sono tutti da ridere : LOL

Sei consigli per i Buoni propositi di Capodanno : Ogni anno a Capodanno si tende a fare il bilancio dell'anno passato e a stilare, anche se solo mentalmente, i buoni propositi per l'anno in arrivo.Sono stata cresciuta con un'educazione fortemente cattolica e fin dall'età di 5 anni mi costringevano a scrivere i buoni propositi per l'anno nuovo unitamente ai pentimenti per tutti i 'peccati' commessi durante l'anno. Mi facevano fare il resoconto del mio comportamento e durante l'anno mi ...

Buoni propositi per il 2019? Psicologa spiega : efficaci se si procedere a piccoli passi : Un altro anno sta per finire e avete gi pronta una lunga lista di Buoni propositi per il 2019: ecco i piccoli trucchi che la scienza offre per risoluzioni per il nuovo anno che funzionino davvero . Il segreto, spiega sul magazine Psychology Today la Psicologa del comportamento Susan Weinschenk, non prefiggersi obbiettivi ...

Cambiare a piccoli passi - i Buoni propositi che funzionano : Un altro anno sta per finire e avete già pronta una lunga lista di buoni propositi per il 2019: ecco i piccoli trucchi che la scienza offre per risoluzioni per il nuovo anno che funzionino davvero: il segreto, spiega sul magazine Psychology Today la psicologa del comportamento Susan Weinschenk, è non prefiggersi obbiettivi ...

Atp - i Buoni propositi di Nadal : 'Mi sento meglio dell'anno scorso' : Ecco perchè per me è una buona notizia che qualcuno al di fuori del mondo del tennis si sia interessato al nostro sport e abbia proposto una novità. I cambiamenti non sono mai facili da accettare, ...

Natale - Tirelli : “Buoni propositi 2019 all’insegna del benessere” : “Più che le feste sono i giorni ‘normali’ a nascondere i veri pericoli per la nostra salute, con le abitudini e le disattenzioni che portano con sé”. E’ il monito lanciato da Umberto Tirelli, primario oncologo dell’Istituto nazionale tumori di Aviano che, in vista degli stravizi di Natale, suggerisce sì di godersi arrosti e brindisi sotto il vischio per salutare il nuovo anno, ma tenendo a mente una lista di ...

Buoni propositi 'beauty' per il 2019 : L'inizio del nuovo anno è un buon pretesto per iniziare ad eseguire una beauty routine corretta. Ecco come svolgerla nel...

Buoni propositi per il nuovo anno : una guida per raggiungere i propri obiettivi : La volontà di rinnovamento per raggiungere gli obbiettivi prefissati è avvalorata anche dalla scienza, come dimostrato dal professore di Psicologia dell'Università del Texas Cedric Wood in uno studio ...

Atletica – I Buoni propositi di Alessia Trost : “nel 2019 devo scrollarmi di dosso il peso dei risultati passati” : Atletica: Alessia Trost pronta a dimenticare il passato ed affrontare il 2019 con la motivazione giusta per far bene “Mi porto dietro un background di risultati che pesano, devo cominciare a pensare di essere un’atleta diversa rispetto a quella che ha saltato due metri quando avevo 19 anni. Nel 2019 spero di riuscire a scrollarmi di dosso questo peso e di mettere in campo anche solo parte del lavoro fatto in allenamento, ...

Terra dei Fuochi - parla Cantone «Tanti Buoni propositi - ora i fatti» : Una valutazione del protocollo «assolutamente positiva, dal momento che i piani di azione toccano tutti gli argomenti sensibili, dagli aspetti sanitari a quello della prevenzione, dalla cabina...

Terra dei Fuochi - parla Cantone 'Tanti Buoni propositi - ora i fatti' : Si tratta di questioni che erano sparite dall'agenda politica negli ultimi anni e la presenza del governo a Caserta è un fatto positivo. Nel decreto si insiste sul monitoraggio dell'aria e dell'acqua,...