Brivido Manchester City | la Uefa conferma | rischio esclusione dalla Champions

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Ilsi candida ad essere grande protagonista in stagione ma per il futuro rischia tantissimo a causa del Fair Play finanziario. Yves Leterme, presidente e capo del comitato di controllo finanziario dellaha annunciato che in caso di conferme di accuse il club affronterà “la punizione più pesante”, come riportano anche dall’Inghilterra. “Se è vero ciò che è stato scritto, potrebbe esserci un problema serio. Questo può portare alla punizione più pesante: l’dalle competizioni. Se l’informazione è corretta, questa contrasta con quanto è stato dichiarato. Le regole del fair play finanziario si basano su un sistema di dichiarazioni, tre mesi dopo che hanno chiuso i loro conti, i club devono depositare le cifre. Quindi eseguiamo controlli casuali sulla veridicità di quelle dichiarazioni. I conti sono esaminati e ...