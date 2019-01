Borsa | Apple perde il 10% | ecco perché Wall Street giù Milano | spread vola a 275

Apple crolla in Borsa - da ottobre bruciati 446 miliardi di capitalizzazione : Le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina hanno poi esacerbato ulteriormente le pressioni negative sull'economia cinese. A pesare è anche il dollaro forte: 'sapevamo che un dollaro forte avrebbe ...

Apple crolla in Borsa - brucia 446 miliardi di capitalizzazione | : La caduta è stata innescata dal rallentamento dell'economia della Cina e della domanda di iPhone nel Paese

Stm : crolla in Borsa con Apple : ANSA, - MILANO, 3 GEN - Pessima giornata per Stmicroelectronics in Borsa in scia a Apple: il gruppo dei semiconduttori ha chiuso in Piazza Affari con un calo finale dell'11,6% a 10,72 euro. Male tutto ...

Apple crolla in Borsa - calo innescato da stime al ribasso per i ricavi - : I titoli di Cupertino arrivano a perdere il 10,01% a causa di una capitalizzazione di mercato inferiore di Google. La caduta è stata innescata dal rallentamento dell'economia della Cina e della domanda di iPhone nel Paese

Apple crolla in Borsa - da ottobre bruciati 446 miliardi di capitalizzazione : Apple rivede al ribasso le stime per il primo trimestre dell'esercizio fiscale, puntando il dito sulla debolezza economica della Cina e sul rallentamento delle vendite di iPhone nel paese. E...

Borsa Usa in forte calo dopo warning Apple e dati deboli : ...Usa in calo dopo il warning di Apple sulle vendite che ha esacerbato i timori di un impatto sugli utili societari della guerra commerciale tra Washington e Pechino e del rallentamento dell'economia ...

Borsa MILANO negativa con Europa dopo warning Apple - giù STM - lusso - auto - : ** I timori di un rallentamento dell'economia cinese pesa sui titoli del lusso: MONCLER cede il 3,16%, SALVATORE FERRAGAMO il 2,33%, TOD'S l'1,08%. Stesso discorso per PIRELLI, -2,70%,. ** Male la ...

Apple crolla in Borsa : dopo la frenata cinese - il titolo scavalcato da Amazon : La Cina continua a rappresentare un fattore difficilmente controllabile per gli Stati Uniti: questa volta non si parla della guerra commerciale, ma di uno dei giganti hi-tech americani. Apple ha infatti archiviato una giornata complessa a Wall Street, dopo la revisione al ribasso dei ricavi per il cosiddetto 1Q (il primo trimestre). Un dato che si lega in particolar modo alle difficoltà incontrate sul mercato cinese. La vicenda rappresenta un ...

Borsa : Europa in rosso - pesa effetto Apple : Le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina hanno poi esacerbato ulteriormente le pressioni negative sull'economia cinese. A pesare è anche il dollaro forte: ''sapevamo che un dollaro forte ...

Borsa : Europa apre in calo - effetto Apple : ANSA, - MILANO, 3 GEN - Le Borse europee aprono in calo. Sui listini del Vecchio continente si abbatte l'effetto di Apple che ha tagliato le stime del primo trimestre. A risentirne sono i maggiori ...

Effetto Cina - Apple taglia le stime di crescita e perde fino all'8% in Borsa : Tonfo a Wall Street per la casa di Cupertino. Pesano le tensioni commeciali tra Washington e Pechino e la contrazione di vendite degli iPhone

Pesa la frenata della Cina : Apple taglia stime ricavi per il primo trimestre 2019 e affonda in Borsa : Il riferimento è in particolare alla Cina, la cui economia "ha iniziato a rallentare nella seconda metà del 2018", mentre "la crescita del Pil riferita dal governo è stata la seconda più bassa negli ...

Apple taglia le stime e crolla in Borsa : pesano la Cina e gli iPhone : Per il primo trimestre 2019 abbassati a 84 miliardi di dollari, prima erano in una forchetta tra 89 e 93 miliardi. Un anno fa erano stati di 88,3 miliardi

Le bufere di Borsa affondano i buyback : Apple brucia 9 miliardi sui propri titoli : New York - Non tutti gli investimenti delle grandi aziende americane, certo, hanno successo. Ma questa volta la scommessa rivelatasi costosa e' particolarmente paradossale: e' quella su se stesse. A ...