Borsa | apertura negativa a Piazza Affari | Ftse Mib -0 | 66%

Borsa : Tokyo - apertura in netto calo : ANSA, - Tokyo, 25 DIC - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in netto calo dopo la festività di ieri, affossata dalla pesante contrazione a Wall Street che ha chiuso lasciando sul ...

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -0 - 89% - : ANSA, - Tokyo, 20 DIC - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in negativo, in scia alla fase di correzione in atto a Wall Street che vede gli indici azionari Usa ai minimi del 2018, mentre si delineano ...

Borsa : Tokyo - apertura piatta - -0 - 04% - : ANSA, - Tokyo, 19 DIC - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni all'insegna della cautela, riflettendo l'ampia volatilità registrata dagli indici azionari Usa e con gli investitori che attendono ...

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -1 - 08% - : ANSA, - Tokyo, 18 DIC - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in calo, in scia al ribasso degli indici azionari Usa e con gli investitori che anticipano il prossimo aumento dei tassi di interesse della ...

Borsa. Apertura cauta per Tokyo a 0 - 08% : 03.43 La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, dopo il ribasso di venerdì a Wall Street e in attesa di maggiori indicazioni questa settimana sul fronte macroeconomico dalle banche centrali di Stati Uniti e Giappone. Il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,08%, a quota 21.391,73. Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza leggermente sul dollaro a 113,40 e sull'euro a 128,20.

Borsa Tokyo - apertura in ribasso : -0 - 71% : ANSA, - Tokyo, 14 DIC - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana all'insegna della cautela, dopo i recenti rialzi, in attesa di maggiori indicazioni dall'economia cinese, e mentre prosegue il negoziato tra Washington e Pechino sul commercio internazionale. Il Nikkei segna una variazione negativa dello 0,71%, a quota 21.661,55, cedendo 154 punti. Sul ...

Borsa Tokyo - apertura in rialzo - +0 - 72% - : ANSA, - Tokyo, 13 DIC - La Borsa di Tokyo apre la seduta col segno più in scia alla tendenza positiva a Wall Street, sulle indicazioni di un alleggerimento delle tensioni commerciali tra Cina e Stati ...

