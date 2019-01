Boccia : 2019 anno difficile. Bisogna trovare soluzioni per l'emergenza lavoro : Sempre con tono fermo continua il monito: "Dobbiamo evitare che la preoccupazione si trasformi nel peggior male per il Paese e per l'economia del Paese, ossia in ansia". Boccia torna anche ad ...

Top&Flop Western Conference NBA – Promossi e Bocciati della prima parte di stagione 2018-2019 : NBA, i Top&Flop della Western Conference dopo un avvio di stagione davvero ricco di sorprese ad Ovest Il 2018 va in archivio e la prima parte della stagione NBA sta dando già spunti molto interessanti di valutazione. Alcune squadre stanno sorprendendo positivamente, altre invece sono da annoverare tra le delusioni più cocenti di questo avvio, anche se di certo il tempo per recuperare terreno c’è eccome. In questo speciale ci ...

Top&Flop Eastern Conference NBA – Promossi e Bocciati della prima parte di stagione 2018-2019 [GALLERY] : La fine del 2018 regala già i primi verdetti parziali sulle sorti delle squadre NBA: analizziamo insieme Top&Flop della prima parte di stagione 2018-2019 Il 2018 volge ormai al termine e per tutti è tempo di bilanci. Anche in NBA è il momento di tirare le prime somme sulla stagione 2018-2019 che, contemporaneamente alla fine dell’anno, viaggia spedita verso il giro di boa della prima metà delle partite giocate in regular season. Alcune ...

Manovra 2019 - arriva Bocciatura UE : grave violazione delle regole : "Un sonnambulo che cammina verso l'instabilità" questa è la definizione data all'Italia dal commissario UE Dombrovskis nella giornata di ieri, 21 novembre, come se gli stessi cittadini italiani non fossero consapevoli di quanto sta accadendo, ma soprattutto accadrà, dopo l'ennesima bocciatura della Manovra da parte della Commissione Europea. La Manovra è stata bocciata: l'Italia è a rischio sanzione È stagione di austerity. Ieri, nel giorno ...

Ue : Commissione europea Boccia bilancio 2019 dell'Italia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Manovra 2019 - arriva la Bocciatura Ue : “grave violazione regole” : (Foto Ansa) Era attesa ed effettivamente così è andata: la Commissione Ue ha bocciato la Manovra 2019 messa a punto dal Governo Lega-5stelle. Secondo quanto stabilito nella riunione del collegio dei commissari, la Commissione europea ha definitivamente e totalmente rigettato il documento programmatico di Bilancio del governo italiano per il 2019. “La nostra analisi di oggi – rapporto 126.3 – suggerisce che il criterio del ...

Fatturazione elettronica 2019 : Bocciata dal Garante privacy. Ecco perché : Guai in vista per la Fatturazione elettronica 2019, che si prepara ad entrare in vigore dal 1° Gennaio del nuovo anno. Il Garante per la Privacy ha avvisato l’Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della e-fattura, così come è stato regolato, “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”. Per questo motivo ha chiesto all’Agenzia di far sapere ...

MANOVRA 2019 - VERSO BocciaTURA UE/ Ultime notizie - Salvini : “solo Parlamento può cambiare la Legge” : MANOVRA Economica 2019: cosa succede se l'Ue boccia l'Italia, entro oggi la decisione della Commissione. Ultime notizie, Europa contro Governo Conte: Salvini-Di Maio, "andiamo avanti"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 14:17:00 GMT)