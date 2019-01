Blitz della Bce | Carige commissariata

Il Blitz di Cristiano Ronaldo - incontro a Dubai con l’allenatore della Juventus per la prossima stagione [NOME e DETTAGLI] : L’impatto con la maglia della Juventus è stato veramente importante, Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta il calciatore più forte al mondo e sta trasciinnando il club bianconero con gol e grandi prestazioni, al momento guida anche la classifica marcatori e si candida ad essere decisivo anche in Champions League. Nel frattempo vacanze extralusso per il portoghese negli Emirati, ore di svago in compagnia di Georgina, il ...

Serie B : Blitz Palermo a Cittadella e titolo d'inverno - Brescia e Pescara a -5 : Il Palermo è campione d'inverno in Serie B . Nella 19.a giornata, Falletti regala la vittoria per 1-0 a Cittadella. Vittoria pesante anche per il Pescara , che con una tripletta di Mancuso passa 4-2 ...

Palermo - Falletti firma il Blitz a Cittadella. Tris di Mancuso - rimonta show del Pescara : Cittadella-Palermo, cronaca e tabellino Salernitana-Pescara, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Bergamo strepitosa nel Blitz di Siena Remer - un ko sul campo della Roma : Se c'è ancora qualcuno che osa pronunciare il termine salvezza è invitato a motivarne immediatamente l'insostenibile ragione. La chiave del successo in Toscana è figlia innanzitutto di una prova super ...

Napoli - maxi Blitz della polizia al rione Sanità : sequestrate pistola e cartucce : maxi blitz della polizia nel rione Sanità: impegnati gli agenti del commissariato San Carlo Arena con numerose pattuglie del reparto prevenzione crimine Campania. Nel corso dell'attività sono state ...

Castellammare - maxi Blitz nel rione Savorito dopo il falò della camorra : Castellammare - dopo i falò della camorra, arriva la risposta dello Stato. Dal primo pomeriggio di oggi all?interno del rione Savorito, e più precisamente nel bronx Faito di...

Blitz della Guardia di Finanza al Comune di Fasano : acquisiti numerosi atti : Fasano - Non è passata per niente inosservata la presenza durante la giornata di ieri , giovedì 20 dicembre, di decine di finanzieri sia negli uffici di Palazzo di città a Fasano che del locale ...

Manovra - tagli di 3 miliardi a investimenti e Sud : Blitz della Lega sui termovalorizzatori : Una botta da 3 miliardi di euro. Costa cara al Paese la riduzione del deficit dal 2,4 al 2,04%. Le forbici del governo, costretto a operare un giro di vite sulla legge di Bilancio, hanno...

Blitz della polizia in un insediamento di roulottes - 64enne arrestato : PERUGIA Da alcuni mesi si era sottratto alla cattura, eludendo l'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti. Deve scontare un residuo pena, per una serie di furti, di cui adesso la giustizia ...

Berlino - Blitz della polizia sulle tracce dei complici del terrorismo : Martedì mattina la polizia tedesca ha fatto irruzione in diversi edifici di Berlino nel corso di un'indagine sul terrorismo di matrice islamica fondamentalista. Secondo quanto rivelato dalle autorità ...

I leghisti votano a favore della Tav. Fallisce il Blitz del M5S in Europa : Il tentato blitz è andato in scena mercoledì sera, nelle stesse ore in cui l’attenzione mediatica era tutta a Bruxelles per l’incontro tra Giuseppe Conte e Jean-Claude Juncker. A Strasburgo, nell’aula dell’Europarlamento, il Movimento Cinque Stelle ha provato a depennare la Torino-Lione dalle reti di trasporto trans-europee (Ten-T) e di conseguenza...

Nuovo Blitz della polizia a Strasburgo : "Il killer è stato ucciso - era armato" : Cherif Chekatt, è stato ucciso in pieno quartiere di Neudorf, doveaveva fatto perdere le tracce 48 ore fa dopo l'attentatocommesso nel mercato di Natale. Aveva con sé una pistola e un coltello.

Attentato Strasburgo - l’attentatore è stato ucciso in un Blitz della polizia : È stato ucciso in un blitz delle forze speciali Cherif Chekatt, il 29enne che martedì sera ha fatto fuoco al mercatino di Natale di Strasburgo, uccidendo tre persone e ferendone 14. L’uomo è stato individuato e fermato in rue du Lazaret, nel quartiere di Neudorf, dove aveva fatto perdere le tracce 48 ore fa dopo aver commesso l’Attentato. Aveva con sé una pistola e un coltello. Secondo una prima ricostruzione, è stato Chekatt a sparare per ...