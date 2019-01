Bimba cade sulla pista da sci Muore sotto gli occhi del papà

Bimba cade su pista in Val Susa e muore : 17.12 Una bambina di 9 anni è morta a seguito di un incidente sulle piste da sci a Sauze D'Oulx, in Alta Valle di Susa. La piccola stava sciando insieme al papà sulla pista "imbuto" del comprensorio della via Lattea quando ha perso il controllo degli sci e si è schiantata contro una barriera frangivetro. Le sue condizioni sono subito apparse gravi:portata in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino in arresto cardiocircolatorio per ...

Cade dal balcone - muore Bimba di 12 anni a Voghera. 'Volo di dieci metri' : Un volo da un'altezza di circa dieci metri, dal secondo piano di un condominio di via Bellini a Voghera , nel pavese. È morta così, nel primo pomeriggio di oggi, erano da poco passate le 14,, una ...

Verona - dramma mentre gioca : Bimba di 6 anni cade rovinosamente e muore poco dopo : La piccola, mentre si rincorreva con gli altri bimbi all'interno di una struttura che si occupa di fornire assistenza e supporto a bambini malati, sarebbe caduta rovinosamente a terra rimanendo esanime. Sul caso la Procura ha aperto una indagine per stabilire se la morte sia legata alla caduta o alla malattia di cui la piccola soffriva.Continua a leggere

Bimba cade dal quinto piano : salvata dai passanti : Le terribili immagini arrivano dalla cittadina russa di Makhachkala: l'intervento di due uomini ha permesso di attutire la...

Rapallo - Bimba cade in un torrente da 5 metri : salvata da un passante : Dramma sfiorato a Rapallo dove, in via Pietrafraccia, una bambina di un anno e mezzo è caduta nel letto di un torrente da un'altezza di circa 5 metri. Fortunatamente la vegetazione ha attutito la caduta. Il primo a intervenire è stato un passante che si è subito precipitato per recuperare la bimba nel greto del torrente.Continua a leggere