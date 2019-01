Belen Rodriguez | Ti copriresti al mio posto? E' polemica dopo la foto in

Belen - è guerra sui social : la Rodriguez si difende - interviene anche Simona Ventura : News Belen Rodriguez: l’argentina contestata sui social Belen Rodriguez riceve critiche a non finire anche quando ciò che fa non ha niente di straordinario. Oggi la showgirl e conduttrice ha infatti postato una foto in cui la si vede fare una sauna e mostrare delle forme mozzafiato. Tutti entrano in sauna con un costume, per […] L'articolo Belen, è guerra sui social: la Rodriguez si difende, interviene anche Simona Ventura proviene ...

Belen Rodriguez hot nella sauna - la showgirl risponde indispettita ad una follower : “coprirmi? Amor mio - ecco quando lo farò” : Belen bollente nella sauna, ma il commento social la indispettisce: la risposta della showgirl argentina Belen Rodriguez è famosa per essere una donna senza peli sulla lingua: la bella showgirl argentina ha dimostrato diverse volte di dire la sua senza paure e timori, soprattutto quando viene attaccata senza alcun valido motivo. Qualche ora fa Belen Rodriguez ha pubblicato uno scatto bollente dalla sauna, durante la sua vacanza in Uruguay, ...

Altro che ‘warm” - la sauna di Belen Rodriguez è… bollente [FOTO] : Belen Rodriguez fa impazzire tutti i suoi follower: lo scatto in sauna è bollente Belen Rodriguez è volata in Uruguay per festeggiare l’arrivo del 2019 e dire addio ad un 2018 di alti e bassi. La showgirl argentina ha festeggiato in grande con amici, nella sua terra, in Sud America, tra party e tanto divertimento. Non manca, ovviamente, la sensualità che caratterizza Belen: dopo aver pubblicato video e foto in bikini in spiaggia, ...

Belen Rodriguez - sale la temperatura : su Instagram la foto seminuda nella sauna : Belen Rodriguez è sdraiata sulla panca di una sauna. Tutta sudata, la bella showgirl argentina, si mostra ai suoi follower su Instagram con uno scatto che fa letteralmente salire la temperatura e un titolo "Warm" (caldo, ndr): eccola infatti mentre mostra il suo fisico mozzafiato e le curve perfette

Belen Rodriguez - Simona Ventura e Fabrizio Corona tra i Vip tornati single nel 2018 : Sono tanti i personaggi famosi che hanno perso l'amore nel 2018: a poche ore dalla fine dell'anno, facciamo un bilancio sulle coppie Vip che sono scoppiate negli ultimi 12 mesi. Tra i protagonisti del gossip che inizieranno il 2019 da single, spicca sicuramente Belen Rodriguez: dopo due anni, l'argentina ha lasciato Andrea Iannone e si sta godendo le festività con la famiglia e gli amici. Anche Simona Ventura, Luciana Littizzetto, Matteo ...

Belen Rodriguez va via dall’Italia e fa un annuncio : Belen Rodriguez è volata in Argentina: come passerà il Capodanno Belen Rodriguez ha lasciato l’Italia. La modella è volata in Argentina in questi giorni per passare le feste nella sua terra natale. In compagnia degli amici, la showgirl continua a mostrare su Instagram il suo soggiorno in Sud America, immortalando le bianche spiagge, il mare e i suoi risvegli allegri. Abbronzata e super in forma, Belen ha voluto però lanciare un messaggio ...

Belen Rodriguez starebbe vivendo un brutto periodo : 'Dio esiste' - frase che spiazza i fan : Gli ultimi giorni di questo 2018 si stanno rivelando davvero ricchi di gossip per la showgirl Belen Rodriguez. La ragazza, infatti, non perde occasione per far parlare di sé, sia in senso positivo che negativo, alimentando esponenzialmente la sua notorietà. Ciò che la sta contraddistinguendo negli ultimi giorni, però, è la pubblicazione di messaggi e foto che stanno contribuendo a mettere in evidenza il suo lato più tenero e fragile. Uno degli ...

Cecilia e Ignazio oggi : lei si perde dopo baci e coccole - Belen Rodriguez va via : Cecilia e Ignazio felici insieme, le vacanze in Trentino: tutte le news Continua la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e lo fa a gonfie vele nonostante i pettegolezzi, le voci su presunte crisi e molto altro ancora. I due ex del Grande Fratello Vip, più conosciuti la prima per essere la sorella […] L'articolo Cecilia e Ignazio oggi: lei si perde dopo baci e coccole, Belen Rodriguez va via proviene da Gossip e Tv.

Belen Rodriguez - il periodo difficile. Il commento al biscotto della fortuna fa riflettere : Belen Rodriguez ha trascorso il Natale in famiglia e da single, ma sembra essere un po' sfiduciata per il nuovo anno che sta per arrivare. Su Instagram ha pubblicato il bigliettino del...

Belen Rodriguez/ Un 2018 da dimenticare? Il messaggio sul nuovo anno : Belen Rodriguez in crisi? La showgirl spaventa i fans con il messaggio sull'anno che sta arrivando e su quello che se ne sta andando.

Belen Rodriguez sensuale su Instagram : la vestaglia si apre mentre sorseggia una bevanda : In questi giorni si sta facendo un gran parlare del periodo non felicissimo che starebbe vivendo Belen Rodriguez. La rottura con Andrea Iannone e il ricovero del padre Gustavo, avrebbero intristito parecchio l'argentina in queste settimane. A confermare la malinconia che sta provando la 34enne negli ultimi giorni, sono stati alcuni commenti che lei stessa ha scritto su Instagram per rispondere a chi la spronava ad essere più positiva. Un altro ...

Belen Rodriguez chi? Stefano De Martino beccato di notte da Alfonso Signorini con questa mora pazzesca : Altro che riavvicinamento: Belen Rodriguez chi? Stefano De Martino è stato pizzicato in strada nella notte milanese dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, e l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi era in più che dolce compagnia. Leggi anche: L'inquietante messaggio di Belen sul 2019.

Belen Rodriguez / Foto - la dedica speciale di un fan la commuove : 'È come se mi conoscessi' : Belen Rodriguez si lascia andare ad un'importante ammissione. Sui social, poi, arriva la commovente dedica della sorella Cecilia

Belen Rodriguez e il messaggio che preoccupa i fan : 'Supererete molte difficoltà' : Belen Rodriguez è uno dei personaggi più discussi di questo 2018. Durante le vacanze di Natale i riflettori hanno illuminato la vita della showgirl mettendo in evidenza momenti gioiosi, ma anche altri molto più delicati e seri. Attraverso il suo profilo Instagram, la ragazza tiene aggiornati i suoi fan in merito a quello che fa nel corso delle sue giornate; proprio ieri, giovedì 27 dicembre, ha pubblicato un contenuto che ha generato molta ...