Basket | Eurolega | Milano rialza la testa con le triple e il carattere | il Buducnost va ko

VIDEO Milano-Buducnost Highlights Eurolega Basket : l’Olimpia domina al Forum e torna al successo : Milano ha sconfitto il Buducnost per 111-94 nel match valido per la 16^ giornata dell’Eurolega 2019 di basket. L’Olimpia si è imposta con grande autorevolezza di fronte al proprio pubblico e ha così ripreso la propria marcia nella massima competizione europea, rimanendo in piena corsa per un posto nei playoff. Ben cinque minuti in doppia cifra per la squadra guidata da Pianigiani che può tornare a sorridere. Di seguito il VIDEO con ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte il Buducnost Podgorica 111-94 : Olimpia Milano-Buducnost, la cronaca del match Pronti via, l'AX schizza via a metà del primo quarto , 21-6 al 5', con Tarczewski dominatore sotto i tabelloni, James sugli scudi , 10 punti e 6 assist,...

Basket - Eurolega 2019 : Milano torna a ruggire - Buducnost demolito 111-94. Cinque uomini in doppia cifra per l’Olimpia : torna alla vittoria l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, che dopo le sconfitte di Tel Aviv e Avellino apre il 2019 con il successo in Eurolega sul Buducnost. La prestazione d’attacco degli uomini di Simone Pianigiani è di primo livello, come testimonia il 111-94 finale: si tratta della miglior produzione offensiva europea della stagione. Inoltre, in Eurolega, solo il Bayern Monaco ha realizzato più punti in una singola partita (116, ...

LIVE Milano-Buducnost Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Olimpia devastante da tre punti - finisce 111-94 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Buducnost, sfida valida per la sedicesima e prima giornata del girone di ritorno dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Incontro estremamente delicato per gli uomini allenati da Simone Pianigiani che questa sera dovranno vedersela contro la formazione montenegrina. Dopo la sconfitta sul campo del Maccabi Tel Aviv della scorsa settimana, l’Olimpia è scivolata per la prima volta in stagione ...

LIVE Milano-Buducnost Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : buon margine per l’Olimpia - 82-66 a dieci minuti dal termine : buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Buducnost, sfida valida per la sedicesima e prima giornata del girone di ritorno dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Incontro estremamente delicato per gli uomini allenati da Simone Pianigiani che questa sera dovranno vedersela contro la formazione montenegrina. Dopo la sconfitta sul campo del Maccabi Tel Aviv della scorsa settimana, l’Olimpia è scivolata per la prima volta in stagione ...

LIVE Milano-Buducnost Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : partenza sprint dell’Olimpia - 36-22 a fine primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Buducnost, sfida valida per la sedicesima e prima giornata del girone di ritorno dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Incontro estremamente delicato per gli uomini allenati da Simone Pianigiani che questa sera dovranno vedersela contro la formazione montenegrina. Dopo la sconfitta sul campo del Maccabi Tel Aviv della scorsa settimana, l’Olimpia è scivolata per la prima volta in stagione ...

LIVE Milano-Buducnost Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Olimpia - vietato sbagliare contro Repesa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Buducnost, sfida valida per la sedicesima e prima giornata del girone di ritorno dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Incontro estremamente delicato per gli uomini allenati da Simone Pianigiani che questa sera dovranno vedersela contro la formazione montenegrina. Dopo la sconfitta sul campo del Maccabi Tel Aviv della scorsa settimana, l’Olimpia è scivolata per la prima volta in stagione ...

Olimpia Milano-Buducnost - Eurolega Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si apre questa sera con una sfida molto delicata il 2019 dell’Olimpia Milano. La formazione di Simone Pianigiani accoglie in casa il Buducnost Podgorica nella sedicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Mike James e compagni dovranno andare a caccia di una vittoria per non perdere terreno rispetto alle dirette avversarie e continuare la propria corsa ad un posto nei playoff interrotta con la sconfitta sul campo del Maccabi ...

Basket - 16a giornata Eurolega 2019 : Milano non può più sbagliare - contro il Buducnost serve la vittoria : Primo impegno del 2019 e prima sfida decisiva per l’Olimpia Milano. La formazione di Simone Pianigiani attende domani, giovedì 3 gennaio, il Buducnost Podgorica nella sedicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. Mike James e compagni dovranno assolutamente conquistare i due punti ai danni della compagine montenegrina per non perdere terreno rispetto alle dirette avversarie nella serrata lotta per l’accesso alla ...

Basket - Eurolega : emergenza Olimpia Milano contro il Buducnost - in arrivo Alen Omic : Superato il giro di boa, l' Eurolega entra nel nuovo anno con il primo turno del girone di ritorno. Al Forum di Assago, l' Olimpia affronta il Buducnost Podgorica , battuto nella gara di andata, che ...

Basket - 16a giornata Eurolega 2019 : Fenerbahce-Baskonia e Zalgiris-CSKA Mosca le sfide più attese - derby greco tra Olympiacos e Panathinaikos : Andrà in scena tra domani, giovedì 3 gennaio, e dopodomani, venerdì 4 gennaio, la sedicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket, primo turno del girone di ritorno. Il Fenerbahce ha chiuso l’andata saldamente al comando, superando il Real Madrid nello scontro diretto la scorsa settimana, mentre la lotta per la zona playoff pare quantomai serrata. Diverse le partite interessanti in programma nei prossimi due giorni, a ...

Basket - l’Italia vuole rinascere nel 2019 dopo anni bui. Milano a caccia dei play-off di Eurolega - ambizioni in Champions… Poi la qualificazione ai Mondiali : Il 2019 cestistico dell’Italia si apre con un notevole numero di argomenti dei quali parlare. L’attività delle Nazionali, la Serie A, l’Europa dei club che l’affrontano tanto tra gli uomini quanto tra le donne: gli argomenti di discussione sono tanti, e non basterebbero forse tre libri per sviscerarli tutti. Quello che segue è un breve sunto di ciò che ci si può aspettare. La Nazionale maschile, dopo tre quarti di finale ...

Basket - l’Italia vuole rinascere nel 2019 dopo anni bui. Milano a caccia dei play-off di Eurolega - ambizioni in Champions… Poi la qualificazione ai Mondiali : Il 2019 cestistico dell’Italia si apre con un notevole numero di argomenti dei quali parlare. L’attività delle Nazionali, la Serie A, l’Europa dei club che l’affrontano tanto tra gli uomini quanto tra le donne: gli argomenti di discussione sono tanti, e non basterebbero forse tre libri per sviscerarli tutti. Quello che segue è un breve sunto di ciò che ci si può aspettare. La Nazionale maschile, dopo tre quarti di finale ...

Milano-Buducnost - Eurolega Basket 2019 : programma - orario - tv e streaming : Si giocherà il 3 gennaio la prima sfida dell’anno 2019 in Eurolega, che contemporaneamente vale anche come inizio del girone di ritorno della massima competizione europea per club. L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ricomincia dal Buducnost, con cui aveva esordito in maniera vittoriosa nello scorso ottobre. Rispetto alla partita di andata, ci sono due novità sostanziali nella formazione di Podgorica (Montenegro). la prima è ...