Bari come Amsterdam | blitz nel ' quartiere a luci rosse' | «100-150 euro al giorno» Gli

La chirurgia Bariatrica malassorbitiva dimezza l’incidenza di nuove malattie come diabete - disturbi cardiovascolari e tumore - e migliora l’aspettativa di vita : Pubblicato su Obesity Surgery e su International Journal of Obesity uno studio, tutto italiano, che ha dimostrato come la chirurgia bariatrica malassorbitiva – che comprende interventi chirurgici quali la diversione biliopancreatica e il bypass biliointestinale – abbia ridotto in modo significativo, ovvero del 50% (in media), l’incidenza di diabete, disturbi cardiovascolari, neoplasie, dislipidemia e oculopatie nei pazienti gravemente obesi, ...

Il presepe di Bari che divide : Giuseppe e Maria come migranti e il salvagente come culla : Ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, non piace alla 'destra' e ai più tradizionalisti: "Il bambino nasce nel mare, dove con Giuseppe e Maria, profughi, non accolti da nessuno vive l’esperienza che molti migranti affrontano nel nostro Mar Mediterraneo", recita la didascalia dell'installazione.Continua a leggere

Petrolio - toccato il fondo del BarileMa è pronto a risalire : ecco come : Si attende un taglio della produzione Opec e forse della Russia, che aiuterebbe i prezzi a stabilizzarsi. Per Eni e Saipem ci sono comunque prospettive interessanti, più volatile Tenaris Segui su affaritaliani.it

"Bari come la Terra dei Fuochi" - 21 morti per i roghi da un'ex discarica ma la procura chiede l'archiviazione : Vivevano nella stessa palazzina, a poche centinaia di metri da una discarica, a Bari, e sarebbero morti per lo stesso motivo. A causare il decesso di 21 persone tumori molto probabilmente dovuti alle sostanze tossiche che si sprigionavano dai continui roghi dalla discarica, chiusa negli anni Settanta. Lo scenario, per gli inquirenti, "richiama fortemente quello riscontrato nelle aree della cosiddetta Terra dei fuochi". C'è il rischio, ...

Bari come la Terra dei Fuochi : "21 morti nella palazzina dei tumori per i roghi dell'ex discarica" : I tumori che hanno ucciso gli inquilini di una palazzina del quartiere Japigia sarebbero stati causati dalle sostanze...

21 morti per tumori causati da un'ex discaricaLa procura : Bari come Terra dei fuochi : Lo hanno stabilito le indagini avviate circa un anno fa dalla procura di Bari: i residenti di una palazzina nel quartiere Japigia sarebbero morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale di via Caldarola, dismessa e bonificata ormai da 30 anni.

Morti per tumori causati dai roghi di un'ex discarica - procura : Bari come Terra dei fuochi : Ventuno inquilini di una stessa palazzina nel quartiere Japigia di Bari sarebbero Morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale bonificata da 30 anni. Lo hanno stabilito le indagini avviate circa un anno fa dalla procura di Bari

Bari come la terra dei fuochi : '21 morti dagli anni '90 per tumori' - : Le persone decedute abitavano tutte nella stessa palazzina esposta ai fumi tossici. La Procura, pur descrivendo uno scenario da terra dei fuochi, archivia perché è trascorso troppo tempo dai fatti, i ...

Morti per roghi in ex discarica - la Procura : 'Bari come la Terra dei fuochi' : Ventuno inquilini di una stessa palazzina nel quartiere Japigia di Bari sarebbero Morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale di via ...

Bari come la terra dei fuochi : "21 morti dagli anni '90 per tumori" : Bari come la terra dei fuochi: "21 morti dagli anni '90 per tumori" Le persone decedute abitavano tutte nella stessa palazzina esposta ai fumi tossici. La Procura, pur descrivendo uno scenario da terra dei fuochi, archivia perché è trascorso troppo tempo dai fatti, i familiari si oppongono Parole ...

Morti per tumori causati dai roghi di un ex discarica - procura : Bari come terra dei fuochi : Ventuno inquilini di una stessa palazzina nel quartiere Japigia di Bari sarebbero Morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale bonificata da 30 anni. Lo hanno stabilito le indagini avviate circa un anno fa dalla procura di Bari

"Bari come la terra dei fuochi" : 21 inquilini di un palazzo morti di tumore per i roghi nell'ex discarica : La Procura ha chiuso l'inchiesta sulle morti sospette in una palazzina del quartiere Japigia con una richiesta di archiviazione perché è trascorso troppo tempo, ma le conclusioni sono durissime: "21 dei 27 tumori causati dall'inquinamento"

Bari - al quiz con microtelecamere e auricolari : incastrati i “furbetti” delle patenti. Ecco come superavano l’esame : Si presentavano all’esame con microtelecamere sui bottoni delle camicie e auricolari e dall’altra parte c’era chi suggeriva loro le risposte esatte. Settanta le patenti “truccate” sequestrate, 83 persone indagate di cui 9 per associazione a delinquere, due le autoscuole coinvolte (una di Bari e una di Altamura) per un giro d’affari complessivo di oltre 250mila euro. La Polizia del capoluogo pugliese ha ...

Quando una discarica tratta come si deve i rifiuti pericolosi. Il modello Baricalla : Un vasetto di miele e una distesa di pannelli fotovoltaici. Due immagini con cui Barricalla Spa, impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, situato alle porte di Torino, sembra rispondere alle polemiche e ai toni alti della politica di questi giorni sul tema dei rifiuti. Dal suo ufficio, a Collegno, Alessandro Battaglino, presidente di Barricalla Spa e membro del direttivo Fise Assoambiente, non ...