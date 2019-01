Azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa | i risparmiatori incontreranno il Governo

Cade il cda di Banca Carige - scatta l'amministrazione straordinaria : le reAzioni : 'Banca Carige è partner della Regione Liguria in molte operazioni di politica economica, nonché patrimonio irrinunciabile del territorio - ha poi proseguito Toti -, ribadiamo la nostra fiducia, la ...

Natale - il Mar Rosso sbanca le prenotAzioni : Questo non vuol dire che tutti se lo possono permettere, ma chi riesce, al viaggio non rinuncia, e l'economia, da questo punto di vista, gira". Niente neve fra le prenotazioni dei ferraresi di questo ...

UBI Banca con Google Pay e Samsung Pay : alcune informAzioni utili : Dalla giornata odierna, martedì 18 dicembre, i correntisti di UBI Banca possono sfruttare i vantaggi previsti da Google Pay e Samsung Pay, essendo entrato l'istituto a far parte dei circuiti di entrambe le piattaforme (nell'ambito delle carte Kalìa, Hybrid e Libra). Questo significa che i clienti potranno effettuare pagamenti contactless attraverso il proprio smartphone o smartwatch (a patto che i dispositivi risultino compatibili con le ...

Monta la protesta degli Azionisti della Banca Agricola Popolare di Ragusa : Monta la protesta degli azionisti della Banca Agricola Popolare di Ragusa che non riescono a rientrare in possesso degli investimenti fatti

Assemblea ordinaria degli Azionisti di UBI Banca : In data odierna si è riunita, sotto la presidenza dell' Ing. Andrea Moltrasio, Presidente del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea degli Azionisti di UBI Banca S.p.A. chiamata in sede ordinaria per ...

Clima - allarme dell'Iss : "Solo due generAzioni per salvare il pianeta" | La Banca Mondiale stanzia 200 miliardi : Il cambiamento Climatico è un problema che farà 250mila morti l'anno tra il 2030 e il 2050 secondo l'Organizzazione Mondiale della sanità

Azionisti Banca Agricola Ragusa sul piede di guerra : Modica - Importante incontro questo pomeriggio presso l'aula consiliare di Palazzo S.Domenico tra l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Ignazio Abbate, il presidente del Consiglio ...

Banca del Fucino - esclusiva con Igea Banca - ingresso nuovi Azionisti : Roma, 22 nov., askanews, - nuovi assetti azionari in vista per Banca del Fucino, la più antica Banca privata romana, indipendente e presieduta dalla quarta generazione dei suoi fondatori, costituita ...

Azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa : interrogazione alla Commissione EU : Il parlamentare europeo Innocenzo Leontini è intervenuto per chiedere una modifica che consenta alle banche di riacquistare le Azioni dai soci-clienti

Azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa. Interrogazione alla Commissione EU : Il parlamentare europeo Innocenzo Leontini è intervenuto per chiedere una modifica che consenta alle banche di riacquistare le Azioni dai soci-clienti

Il Segreto AnticipAzioni Spagnole : Severo in bancarotta! : Un telegramma porta brutte notizie in casa Santacruz: gli affari di Severo sono crollati e ora lui e Irene sono in bancarotta.

Carige - ok a ricapitalizzazione da 400 milioni con Fondo interbancario. «Ora possibili aggregAzioni» : Appare tutt’altro che scontata la partecipazione di Malacalza Investimenti, azionista di riferimento di Carige col 27,5%, alla sottoscrizione del bond At1 compreso tra i 300 e i 400 milioni di euro che la banca genovese intende emettere, in attesa di un nuovo aumento di capitale da circa 400 milioni che potrebbe essere avviato entro marzo 2019...

Le fondAzioni bancarie : elemento di crescita non solo del PIL : Milano, askanews, - L'incremento del PIL è, ovviamente, l'obiettivo principale per l'economia italiana, ma per una crescita reale serve anche che crescano gli indicatori sociali di benessere della collettività. In questo senso le fondazioni bancarie giocano un ruolo importante: se ne ...

Guzzetti : "FondAzioni bancarie contro crisi welfare" : Le fondazioni bancarie come antidoto alla crisi del welfare. Istituti "strettamente legati al territorio" che rispettano "rigorosamente l'autonomia del management e danno stabilità alle banche senza ...