Audio | testo e traduzione di Get Enough di Paul McCartney | il nuovo singolo dopo l’album

Non Sei Capace è il nuovo singolo di Side Baby in attesa dell’album solista (Audio e testo) : Side Baby, nome d’arte di Arturo Bruni, si lascia alle spalle la Dark Polo Gang e torna sul mercato da solista con un album in cantiere e un nuovo singolo. Lo ha annunciato sui social attraverso due post. Nel primo che risale a ieri augura buon anno nuovo a tutti, anticipando che arriverà nel 2019 un nuovo disco e che a mezzanotte avrebbe fatto il primo regalo ai fan; nel secondo post, di poche ore fa, annuncia il nuovo singolo. Si ...

Raffaella Carrà pubblica Merry Christmas Everyone - il nuovo singolo da Ogni Volta che è Natale (testo e Audio) : Merry Christmas Everyone fa parte della raccolta di canzoni del Natale di Raffaella Carrà "Ogni Volta che è Natale", con una tracklist ricca di cover - da Jingle Bell Rock di Bing Crosby a Happy Xmas (War is over) di John Lennon - e un inedito, Chi l'ha detto, scritto da Daniele Magro e pubblicato il 23 novembre. Merry Christmas Everyone è un brano del 1985 scritto da Bob Heattles e inciso da Shakin' Stevens, di cui Raffaella Carrà propone ...

Dalla tua parte è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso atteso a gennaio dopo Trova un modo (Audio e testo) : Dalla tua parte è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso dopo Trova un modo. Il brano arriva in radio dal 4 gennaio ed esprime vicinanza nei confronti di coloro che amano mettersi in gioco con sentimento in tutte le circostanze. Il singolo è estratto dal nuovo album 10, con il quale ha già conquistato il disco di platino e il disco d'oro a una sola settimana dal rilascio del nuovo lavoro che ha voluto anticipare con il singolo La stessa, ...

Audio e testo del nuovo singolo di Sam Smith Fire On Fire - colonna sonora della serie Netflix La collina dei conigli : Il nuovo singolo di Sam Smith Fire On Fire ha fatto il suo debutto su tutte le piattaforme venerdì 21 dicembre, ad anticipare una nuova serie tv di cui è colonna sonora. Questa ballata struggente e drammatica sarà infatti il tema musicale principale della nuova serie Watership Down (in italiano La collina dei conigli) che debutterà il 23 dicembre. La miniserie d'animazione è un adattamento di un classico della letteratura inglese del 1972 ...

All on Me dei Planet Funk è il singolo del ritorno di Dan Black - testo - Audio e traduzione : La band partenopea nel sangue e internazionale nel mood è tornata, All on me dei Planet Funk è il nuovo singolo, pubblicato il 14 dicembre con una sorpresa: è tornato Dan Black, voce già presente nell'album di successo "Non Zero Sumness" (2002). Grazie a Chase the sun, Inside all the people, The switch e Who said (Stuck in the UK) la band si era conquistata un importante ruolo di portavoce della dance contemporanea. All on me dei Planet Funk ...

Una sorprendente Miley Cyrus in Happy Xmas (War is Over) con Sean Ono Lennon - figlio di John e Yoko : Audio e testo : Per chi è abituato ad ascoltare le sue hit pop, l'intensa interpretazione di Miley Cyrus in Happy Xmas (War is Over) con Sean Ono Lennon risulterà davvero sorprendente. La popstar ha nuovamente collaborato con Mark Ronson per incidere una nuova versione dell'iconica canzone natalizia originariamente composta e pubblicata da John Lennon e Yoko Ono nel 1971. Per questa cover la Cyrus e Ronson, che hanno appena pubblicato il loro duetto ...

Mondovisione è il nuovo singolo di Federica Carta - colonna sonora del film La Befana Vien Di Notte (Audio e testo) : È uscito oggi il nuovo singolo di Federica Carta intitolato Mondovisione, colonna sonora del film cinematografico “La Befana Vien di Notte” con Paola Cortellesi. Lo aveva annunciato qualche giorno fa tramite un post sulle sue personali pagine social, e da oggi è disponibile su tutte le piattaforme streaming, in digital download e sul suo canale YouTube ufficiale. Il brano “Mondovisione” anticipa l’uscita del nuovo album previsto per il ...

Audio e testo di Imagine di Ariana Grande - che annuncia già il terzo singolo 7 Rings da Thank You - Next : Imagine di Ariana Grande ha fatto il suo debutto giovedì 13 dicembre, ma insieme al rilascio del nuovo singolo dall’album di prossima uscita Thank You, Next è arrivata anche la notizia che un terzo estratto dal disco sarà pubblicato quanto prima. Subito dopo Imagine, ha fatto sapere Ariana Grande, arriverà un terzo inedito, dal titolo 7 Rings, per una trilogia che la popstar ritiene rappresentativa dei temi del nuovo album in uscita. Thank ...

Il duetto di Elisa e Calcutta in Se piovesse il tuo nome : testo e Audio della nuova versione del singolo : Il duetto di Elisa e Calcutta in Se piovesse il tuo nome è disponibile in radio e negli store digitali da oggi, venerdì 14 dicembre. Ad annunciare la nuova versione del singolo Se piovesse il tuo nome è stata la stessa Elisa attraverso due post sui social condivisi della giornata di ieri. Nel pomeriggio, la cantante ha condiviso una foto con Calcutta in studio di registrazione, con una frase emblematica a proposito di una sorpresa rivelata ...

L’app Notebook permette di creare note con testo - immagini - elenchi - Audio e allegati : notebook è un'applicazione che permette di prendere appunti aggiungendo testo, immagini, elenchi di controllo e audio. Lo strumento consente di organizzare le varie note in quaderni o raggrupparli in una pila, registrare le note vocali, catturare un momento utilizzando la nota fotografica dedicata, effettuare la scansione di documenti e allegare documenti Microsoft, PDF, sincronizzare le note sul cloud e proteggerle con una password. L'articolo ...

Testo e Audio di Tokio Hotel di Biondo - nel singolo scritto ad Amici di Maria De Filippi un riferimento alla band tedesca : Tokio Hotel di Biondo arriverà in radio venerdì 7 dicembre. Contenuto nell'album d'esordio del trapper romano, Ego, il nuovo brano è già disponibile in digital download e in free streaming su Spotify prima della rotazione radiofonica di questo venerdì. Il nuovo singolo è stato scritto da Biondo ai tempi di Amici di Maria De Filippi. Era ancora nel programma quando ha composto i versi di Tokio Hotel, uno dei brani che poi non è stato inserito ...

Una storia importante è il nuovo singolo di Giorgia con cameo di Eros Ramazzotti (testo e Audio) : Si intitola Una storia importante il nuovo singolo di Giorgia, disponibile in radio da venerdì 7 dicembre e già acquistabile in digital download. Una storia importante è la canzone di Eros Ramazzotti datata 1985 che Giorgia ha voluto interpretare nell'album di cover Pop Heart. Il cuore pop della cantante italiana ha trovato terreno fertile per una serie di cover, successi italiani ed internazionali particolarmente cari a Giorgia. Tra le ...

Audio e testo di Happy Birthday - il nuovo singolo di Sfera Ebbasta che anticipa l’album : Da oggi 30 novembre è possibile ascoltare il nuovo singolo di Sfera Ebbasta in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming. Si intitola “Happy Birthday”, e anticipa l’uscita del nuovo album Rockstar-Popstar Edition che verrà pubblicato il prossimo 7 dicembre. Rockstar-Popstar Edition sarà disponibile dal 7 dicembre in formato LP e doppio CD, ma è già possibile preordinarlo online. l’album, che si ...

Icarus Falls è il nuovo album di Zayn Malik anticipato dal singolo Rainberry (Audio e testo) : Ufficiale la data di uscita di Icarus Falls, il nuovo album di Zayn Malik che verrà pubblicato il 14 dicembre. Lo ha annunciato l’artista sui propri canali social in occasione dell'uscita del nuovo singolo Rainberry, di cui ha pubblicato un estratto. Uscirà il 14 dicembre il nuovo album di Zayn e si intitola Icarus Falls; sarà disponibile in digital download dal giorno 14, mentre in copia fisica dal 21 dicembre (in Italia in versione ...