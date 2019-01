Atletico Madrid | Gil Marin | ' Juventus e Cristiano forti | speriamo di farcela'

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Juventus - Matuidi : 'Con l'Atletico Madrid capiremo se siamo sulla strada giusta' : Sono arrivato alla Juventus, una delle grandi d'Europa e del mondo, sono contento di aver vinto i primi titoli con questa squadra. È stato un anno magnifico" ha detto il centrocampista. E nel 2019 ...

Atletico Madrid - scherzo di Diego Costa : petardi sul letto del fratello : scherzo diabolico di Capodanno ad opera di Diego Costa . L'attaccante dell' Atletico Madrid ha posizionato una pentola piena di petardi accesi sul letto del fratello che stava dormendo. Inutile dire ...

Lazio : occhi su un difensore dell'Atletico Madrid : Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport , anche la Lazio sta seguendo con interesse la situazione del difensore classe '85 dell'Atletico Madrid Filipe Luis , il cui contratto scade a giugno. Sul brasiliano è vigile pure il Paris Saint ...

Inter - Perisic potrebbe dire addio : su di lui Manchester United e Atletico Madrid : Ivan Perisic è uno dei giocatori che ha deluso maggiormente le aspettative nelle fila dell'Inter in questa prima parte della stagione. L'esterno croato, reduce da un Mondiale da protagonista, in cui ha contribuito a portare la Croazia in finale contro la Francia, segnando anche la rete del momentaneo 1-1, non ha fatto la differenza e, anzi, ha messo a segno solo tre reti in questa prima parte della stagione. Un rendimento che ha scatenato anche ...

Atletico Madrid - il presidente Cerezo sogna un giocatore della Juve : È già cominciata – sul mercato – Atletico Madrid-Juventus, sfida degli ottavi di Champions League. Il presidente dei colchoneros, Enrique Cerezo, intervistato da Tuttosport ha rivelato di avere un debole per uno dei gioielli della squadra bianconera: Paulo Dybala. “Mi piace molto Dybala. Possibile affare in futuro? Non pensiamo a lui in questo momento“, ha commentato il numero uno del club spagnolo, che ha parlato ...

