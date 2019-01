Ascolti tv 2 gennaio | I soliti ignoti vince la giornata | Basta un paio di baffi la prima

Ascolti tv mercoledì 2 gennaio - Basta un paio di baffi conquista 5 milioni di spettatori : I dati Auditel dei programmi in onda ieri in prima serata Vediamo gli Ascolti dei programmi andati in onda ieri, mercoledì 2 gennaio 2019, in prima serata sui principali canali. Su Rai1 l’appuntamento era con Basta un paio di baffi. Il primo film tv del nuovo ciclo della serie Purchè finisca bene è stato visto […] L'articolo Ascolti tv mercoledì 2 gennaio, Basta un paio di baffi conquista 5 milioni di spettatori proviene da Gossip e ...

Ascolti TV | Mercoledì 2 gennaio 2019. Bene Basta un paio di baffi (21.7%) - ancora male Canale 5 (9.7%). Chiambretti 5.2% : Basta un paio di baffi Nella serata di ieri, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Basta un paio di baffi ha conquistato 5.052.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale 5 il film in prima tv Collateral Beauty ha raccolto davanti al video 2.217.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 Pixels ha interessato 1.457.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Chiedimi Se Sono Felice ha intrattenuto 1.557.000 spettatori (6.7). Su ...

Ascolti tv martedì 1 gennaio 2019 : I dati di ascolto del Primo dell'Anno, tra i Concerti di Capodanno e l'evento Bolle su Rai 1. Prime Time Su Rai 1 Danza con me ha registrato 4.451.000 telespettatori, share 21,28%. Su Rai 2 Il film Come d'incanto ha registrato 1.404.000 telespettatori, share 5,99%. Su Rai 3 Il film Braveheart ha registrato un netto di 1.206.000 telespettatori, share 6,19%. Su Canale 5 Il film d'animazione Sing ha registrato un netto di 1.683.000 ...

Ascolti TV | Martedì 1 gennaio 2019. Danza con Me al 21.3% - Sing 8% : Roberto Bolle e Cesare Cremonini Su Rai1 Danza con Me ha conquistato 4.451.000 spettatori pari al 21.3% di share. Su Canale 5 Sing ha raccolto davanti al video 1.683.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Come d’Incanto ha interessato 1.404.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Independence Day ha catturato l’attenzione di 1.228.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Braveheart – Cuore Impavido ha raccolto davanti ...

