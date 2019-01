Apple e tensioni commerciali preoccupano le borse di mezzo mondo

ilgiornale

: RT @GloriaGrigolon: Tonfo di #Apple a Wall Street: pesa taglio ricavi 2019 ($9 mld) Cupertino taglia le stime 2019: -7,4% sull'indice #Nas… - CarrieriLorenzo : RT @GloriaGrigolon: Tonfo di #Apple a Wall Street: pesa taglio ricavi 2019 ($9 mld) Cupertino taglia le stime 2019: -7,4% sull'indice #Nas… - IGItalia : RT @GloriaGrigolon: Tonfo di #Apple a Wall Street: pesa taglio ricavi 2019 ($9 mld) Cupertino taglia le stime 2019: -7,4% sull'indice #Nas… - vivianabaretto : RT @classcnbc: #Apple annuncia il primo #profitwarning dell'era #TimCook: 'Pesano le tensioni commerciali tra #Usa e #Cina: non ho ancora v… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019)preoccupa i mercati. E, in generale, probabilmente a causa dell'allarme legato alla diminuzione delle vendite del colosso americano in Cina, leaprono in calo. È accaduto a quelle asiatiche, ma anche a quelle europee. Perché, anche se Tokyo resta chiusa per festività e riaprirà domani, Hong Kong perde le 0,85%, Shanghai lo 0,14% e Seul lo 0.86%. In queste ore, infatti, il ceo di, Tim Cook, ha rivisto al ribasso le sue previsioni sul fatturato per il primo trimeste fiscale. È la prima volta che accade in oltre dieci anni e le aziende del gigante tecnologico sarebbero, infatti, crollate del 7,6% nell'after hours, trascinando il valore di mercato sotto i 700 miliardi di dollari. Il taglio dell'outlook ha rafforzato i timori legati alla crescita globale, dimostrando, insieme ai deboli dati sull'attività manifatturiera cinese diffusi ieri, che lestanno ...