: Ancora giù #Apple in apertura Wall Street: -8,8% dopo i primi scambi. Segui l'andamento del titolo in Borsa - sole24ore : Ancora giù #Apple in apertura Wall Street: -8,8% dopo i primi scambi. Segui l'andamento del titolo in Borsa - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Apple, dopo taglio stime di crescita titolo perde più del 10% in una seduta: trascina in negativo Wall Street e i list… - nieddupierpaolo : RT @fattoquotidiano: Apple, dopo taglio stime di crescita titolo perde più del 10% in una seduta: trascina in negativo Wall Street e i list… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Ildiarriva are più del 10 per cento nelle contrattazioni odierne a Wall Street. È l’effetto dell’annuncio di Cupertino di aver rivisto al ribasso di circa sette miliardi le sueper il primo trimestre del 2019. Un crollo che hato con sé i listini di tutto il mondo. Le principale Borse europee hanno chiuso in rosso: a Londra l’indice Ftse100 ha chiuso in calo dello 0,62%, mentre assai maggiori sono state le perdite a Parigi (-1,66%) e Francoforte dove l’indice Dax ha perso l’1,55%. In rosso anche Madrid (-0,31%). Milano,un passaggio in positivo nel primo pomeriggio, ha chiuso in calo (-0,61%) ma ha comunque contenuto i danni. A pagare l’andamento dei titoli di Cupertino anche in Europa è stato soprattutto il comparto tecnologico: il gruppo dei semiconduttori Stmicroelectronics ha chiuso con un calo finale dell’11% poco sopra i 10 ...