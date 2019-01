Apple crolla in Borsa | da ottobre bruciati 446 miliardi di capitalizzazione

Apertura in negativo per Wall Street - crolla Apple : Il titolo Apple, colpito dalla prospettiva di rallentamento dell'economia cinese, cede oltre l'8%. Ricevi aggiornamenti su Apple Lasciaci la tua e-mail:

Apple crolla in borsa : dopo la frenata cinese - il titolo scavalcato da Amazon : La Cina continua a rappresentare un fattore difficilmente controllabile per gli Stati Uniti: questa volta non si parla della guerra commerciale, ma di uno dei giganti hi-tech americani. Apple ha infatti archiviato una giornata complessa a Wall Street, dopo la revisione al ribasso dei ricavi per il cosiddetto 1Q (il primo trimestre). Un dato che si lega in particolar modo alle difficoltà incontrate sul mercato cinese. La vicenda rappresenta un ...

Apple taglia le stime e crolla in Borsa : pesano la Cina e gli iPhone : Per il primo trimestre 2019 abbassati a 84 miliardi di dollari, prima erano in una forchetta tra 89 e 93 miliardi. Un anno fa erano stati di 88,3 miliardi

Finanza : Apple crolla e Microsoft la (quasi) raggiunge - un ottimo momento per lanciare Andromeda? : Se, in questo preciso istante, andate su Google o Bing e cercate la capitalizzazione di mercato (ossia il valore azionario) di Microsoft e Apple noterete con grande stupore una notevole inversione di marcia. Apple, infatti, non è più la società che vale di più al mondo e, dopo aver superato i mille miliardi di capitalizzazione ad agosto, ha registrato un lungo quanto costante calo che ha portato il Colosso di Cupertino a scendere fino a quota ...

Apple taglia la produzione iPhone : domanda troppo bassa. E Il titolo crolla : Il calo della domanda e la decisione di vendere più modelli contemporaneamente potrebbe aver messo in seria difficoltà Apple. Secondo il Wall Street Journal, il colosso tecnologico statunitense ...