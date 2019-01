Appello di 18 Ong per lo sbarco immediato delle persone sulle navi Sea Watch e Sea Eye

Migranti - odissea senza fine per i 49 a bordo delle Ong tedesche. L Appello dei medici 'Rischio malattie a bordo' : Il mare è già grosso, il vento molto forte e le temperature di notte e al primo mattino poco sopra lo zero. Le due navi umanitarie tedesche della Sea Watch e della Sea eye con 49 Migranti a bordo ...

Migranti - odissea senza fine per i 49 a bordo delle Ong tedesche. L'Appello dei medici : "Siamo preoccupati" : La Sea Watch è al decimo giorno in mare. La Sea Eye ha cercato riparo dal maltempo entrando nelle acque territoriali di Malta.

Migranti : Appello Ong all'Ue per i 49 naufraghi in mare : Da giorni vagano nel Mediterraneo a bordo delle navi tedesche di Sea Watch e Sea-Eye in cerca di un porto dove sbarcare - Occorre una soluzione al più presto e sicura di entrambe le operazioni di ...

Jane Alexander festeggia senza Elia Fongaro e lancia un Appello : Jane Alexander annuncia un nuovo traguardo. E Elia Fongaro? Un nuovo traguardo per Jane Alexander. Domani l’attrice, ed ex gieffina, spegnerà 46 candeline. Un compleanno particolarmente sentito, arrivato dopo un anno di cambiamenti. Il Grande Fratello Vip 3 ha dato infatti all’artista la forza per definire la sua vita privata, chiudendo la storia e la convivenza con Gianmarco Amicarelli, per iniziare un nuovo capitolo accanto a ...

Appello alle coscienze dalle ong bloccate in mare : "Agisca l'Europa dei valori cristiani" : Non ci sono alberi né regali a bordo della Sea-Watch 3, la nave della ong tedesca battente bandiera olandese che la mattina del 22 dicembre scorso ha soccorso 33 persone nel Mediterraneo Centrale, tra ...

Elia Fongaro e Jane lontani : scatta l’Appello dell’Alexander : Elia Fongaro e Jane Alexander lontani: scatta l’appello dell’attrice Le titubanze, i dubbi e infine la decisione: Elia Fongaro è la persona giusta per il futuro. Per Jane Alexander il Grande Fratello Vip non è stato solo un reality, un gioco, un’avventura professionale, ma si è rivelato anche una terapia. Dopo il percorso fatto all’interno […] L'articolo Elia Fongaro e Jane lontani: scatta l’appello ...