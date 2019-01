Anziano paga alla cassa del supermercato e gli scippano il portafoglio

Anziano scopre di essere malato e diventa spacciatore di cocaina per pagarsi il funerale : Come in 'Breaking Bad', espressione che, non a caso, sta per strada sbagliata e che è anche il titolo di una famosa serie tv americana. Arriva dalla provincia di Bergamo una storia vera e tragicomica che somiglia spaventosamente al tv movie, anzi pare proprio averlo copiato. Un 61enne, dopo aver scoperto di essere malato e credendo di non avere più molto da vivere, si è messo a spacciare cocaina con l'intento di lasciare ai familiari almeno i ...

Paura a Pagani : Anziano massacrato da due persone con una mazza : Terrore sabato mattina in pieno centro a Pagani, comune in provincia di Salerno, per una brutale aggressione subita da un anziano di 80 anni nei pressi di un parcheggio di un"attività commerciale del luogo.L"assurdo quanto ingiustificabile atto di violenza, verificatosi senza un apparente motivo, si è consumato intorno alle 7.30 in via Madonna di Fatima.Due persone a bordo di uno scooter, e con il volto travisato per non farsi riconoscere, si ...