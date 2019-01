Anemia da carenza di vitamine | sintomi | cause | rimedi

dilei

: mia madre oggi aveva voglia di dire cazzate riguardo le donazioni di sangue e gli stranieri 'che ne hanno meno biso… - stungunlullaby : mia madre oggi aveva voglia di dire cazzate riguardo le donazioni di sangue e gli stranieri 'che ne hanno meno biso… - macro_cultura : Cucinare deliziose ricette curative a base vegetale e integrale per prevenire e curare l’anemia da carenza di ferro -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Fra ledell’c’è anche ladi. Un’assunzione ridotta di alcune sostanze infatti può provocare gravi danni all’organismo.Questo tipo diè causata dalleemoattive la cui assenza comporta una drastica riduzione nella produzione di globuli rossi. Fra le sostanze legate a tale patologia troviamo ladi acido folico e di vitamina B12 che sono necessarie per favorire la produzione di globuli rossi in grado di trasportare l’ossigeno dai polmoni verso tutti gli altri organi del corpo.Non solo: l’per carenze diinclude anche un deficit di vitamina C, perché può ridurre l’assorbimento del ferro.Quali sono idi questa forma di? Idi unavitaminica sono astenia, vertigini, fiato corto e battiti cardiaci irregolari. Solitamente il colorito appare spento ...